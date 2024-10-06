"مالية الشارقة المركزية" تُعزز تمكين المرأة من خلال اليوم الرياضي المفتوح

(MENAFN
- Saharapr) في إطار دعم تمكين المرأة وتعزيز حضورها في الساحة الرياضية، نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة فعالية "اليوم الرياضي المفتوح" تحت مظلة مبادرة "سفراء المالية (رياضة المرأة)" التي تُعبر عن جوهر استراتيجية الدائرة في أن يكون كل موظف ممثلاً حقيقياً للدائرة على المستوى الداخلي وكذلك الخارجي، بما يملك من كفاءات وخبرات وتجارب ومهارات، وبهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع الرياضي، من خلال تمكينها وتشجيعها على ممارسة الأنشطة الرياضية والمساهمة في تطوير مهاراتها.
أنشطة متنوعة لتطوير المهارات الرياضية
وشهدت الفعالية تنظيم عدد من الأنشطة الرياضية التفاعلية، بحضور نورة بودخان، وميرة بن هده، ومي عبد الله بن ساحوه، سفراء رياضة المرأة بالدائرة، حيث تم تخصيص جزء منها لتدريب المشاركات على أساسيات كرة السلة تحت إشراف مدربات محترفات، إلى جانب تدريب المشاركات على تقنيات اللعبة بما يساهم في تعزيز قدراتهن الرياضية. وقد كانت هذه التدريبات فرصة للمشاركات لاكتساب مهارات جديدة وتطوير مهاراتهن الشخصية، بالإضافة إلى تنظيم ورش تدريبية مخصصة بين المشاركات والمدربات بهدف تعزيز الأداء الفردي والروح الرياضية، حيث كانت منصة للمشاركات للاستفادة من التوجيهات الشخصية، وتنظيم العديد من المسابقات التنافسية بين الفرق المشاركة، مما أضفى جوًا من الإيجابية والتفاعل.
تمكين المرأة رياضيًا وتعزيز روح الفريق الواحد وتوفير بيئة داعمة
وأعربت نورة بودخان، رئيس قسم الإعلام وسفيرة رياضة المرأة في دائرة المالية المركزية بالشارقة، عن سعادتها بتنظيم هذا الحدث الرياضي بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، مشيرة إلى أن الفعالية تأتي في إطار التزام الدائرة بتعزيز دور المرأة الإماراتية في المشهد الرياضي. وقالت: "نحن نسعى من خلال هذه الفعاليات إلى تمكين المرأة رياضيًا وتعزيز روح الفريق الواحد وتوفير بيئة داعمة تتيح لها الفرصة لتطوير مهاراتها وتحقيق تطلعاتها، بما يسهم في تحسين جودة حياتها على الصعيدين الشخصي والمجتمعي."
وأكدت نورة بودخان على أهمية الرياضة في تعزيز الصحة العامة حيث تأتي الفعالية كخطوة نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في تشجيع المرأة على المشاركة الرياضية الفاعلة محليًا ودوليًا، مما يسهم في تنمية مهاراتها وتعزيز حضورها في المجال الرياضي على كافة المستويات، وإثراء تجاربها في هذا المجال من خلال تعزيز التواصل المجتمعي وتبادل الخبرات الرياضية، مُشيدةً بالتفاعل الكبير من قبل المشاركات.
رفع الوعي بأهمية الرياضية وجعلها أسلوب حياة
من جانبها، أكدت نورة الحمر رئيس قسم الرياضة المجتمعية في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حرص المؤسسة على دعم مسيرة الرياضة المجتمعية مع كافة مؤسسات وهيئات الإمارة، بهدف تشجيع النساء على ممارسة شتى الرياضات، والسعي لجعلها أسلوب حياة، مشيرة أن قسم الرياضة المجتمعية في المؤسسة حريص على تقديم باقات رياضية مصممة خصيصاً لخدمة المؤسسات الحكومية والدوائر في إمارة الشارقة، من خلال تنظيم فعاليات رياضية متنوعة للمجتمع.
وذكرت أن المؤسسة حالياً توفر ثلاث باقات للهواة، الأولى في اساسيات الألعاب الجماعية، والثانية في المنافسات الرياضية، والثالثة في باقة الألعاب الرياضية الخفيفة. وتشجع على مشاركة المؤسسات في الفعاليات التي تقدمها المؤسسة بشكل مستمر على مدار العام
توعية صحية شاملة
اهتمت الفعالية أيضاً بالجوانب الصحية، حيث تواجدت فرق طبية من المركز الطبي لتقديم الفحوصات الصحية الدورية للمشاركات، وتم تقديم نصائح حول الحفاظ على اللياقة البدنية والصحة العامة، بما في ذلك كيفية تجنب الإصابات الرياضية وأهمية التغذية الصحية للرياضيات، وذلك بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى المشاركات ورفع مستوى اللياقة البدنية.
تعزيز ثقافة الانتماء وتبادل الافكار بين الموظفين والادارات
جديرٌ بالذكر أن دائرة المالية المركزية بالشارقة تسعى من خلال مبادرة "سُفراء المالية" إلى تحقيق حزمة من الأهداف من خلال المبادرة، من أبرزها دعم مهارات وامتلاك قواعد هامة ومطلوبة لموظفي الدائرة والمتعاملين بشكل عام، وتعزيز الاتصال والتواصل وكمبادرة من مبادرات التواصل الفعال والمنتج، ومد جسور التواصل مع كافة الفئات المستهدفة والمتعاملة مع دائرة المالية المركزية، وتشكيل الصورة الذهنية الإيجابية وتحقيق التأثير المنشود.
كما تهدف المبادرة إلى تحسين بيئة العمل المالي الجاف وكسر جمود العمل وتعزيز ثقافة الانتماء وتبادل الافكار بين الموظفين والادارات، وتنمية تقبل العمل والتحدي لدى الموظفين وتنمية قدراتهم وتوسيع مداركهم والاستفادة من مهاراتهم وهواياتهم وتوظيفها في مكانها الصحيح.
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