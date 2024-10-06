تحدي دبي للياقة 2024 يفتح باب التسجيل في دورته الثامنة

(MENAFN
- Tales & Heads) دبي- الإمارات العربية المتحدة، 04 أكتوبر 2024: أعلن تحدي دبي للياقة البدنية، المبادرة الرياضية الأكثر شعبية على مستوى المنطقة، عن افتتاح باب التسجيل في دورته الثامنة، والتي تستمر على مدار شهر كامل وتتضمن مجموعة كبيرة ومميزة من الفعاليات والأنشطة الرياضية المختلفة.
وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قد أطلق هذه المبادرة في العام 2017، لجعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم، وتشجيع سكان وزوار الإمارة على ممارسة الأنشطة الرياضية والالتزام بأسلوب حياة صحي على مدار 30 يوماً.
حان الوقت الآن للجميع للمشاركة في التحدي من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة المخطط لها، والمزيد من المرح والتجارب المشتركة، والقيام بتمارين رياضية لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً. ومن المقرر أن ينطلق تحدي دبي للياقة خلال الفترة من السبت 26 أكتوبر وحتى الأحد 24 نوفمبر 2024، والذي سيسلط الضوء على دعم المبادرات المجتمعية لهذا العام. لذا، سواء كان الأمر يتعلق بالذهاب إلى قرى اللياقة البدنية، أو الانضمام إلى تمارين أو أنشطة بدنية تقام في مركز مجتمعك المحلي أو إحدى الفعاليات الجماعية الضخمة، فاستعن بصديق أو زميل أو أحد أفراد أسرتك، وابدأ رحلتك نحو مستقبل أكثر لياقة وصحة الآن. أيضًا، شارك في #ShareYour30 وقم بتحفيز الآخرين للمشاركة - شجع أطفالك على الحركة حول المنزل والرقص على أنغامهم المفضلة، وألهم صديقك على استخدام الدرج بدلاً من المصعد، وادع جارك للانضمام إليك لتدريب صباحي قبل الذهاب إلى العمل؛ فكل حركة لها أثر إيجابي، وكل تجربة إيجابية تمثل دافعا لشخص آخر.
يمكنكم التسجّيل في تحدي دبي للياقة البدنية على ، للحصول على فرصة للفوز بتذاكر طيران الإمارات لشخصين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة للتحدي في دبي، تشمل الإقامة الفندقية مع فرصة المشاركة في تحدي دبي للجري الرائع، برعاية ماي دبي.
إليكم لمحة عامة عمّا يحمل تحدي دبي للياقة في جعبته لهذا العام:
تضم دورة هذا العام ثلاث قرى مجانية للياقة البدنية، منها عودة "قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة 30 × 30"، التي تحظى بشعبية كبيرة وتقدم مجموعة من الحصص والتمارين الرياضية وغيرها الكثير، وكل ذلك في أجواء مذهلة على أحد أكثر شواطئ دبي جمالاً. ومن الفعاليات الجديدة هذا العام قرية حديقة الورقاء للياقة 30 × 30 التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، والتي ستكون مركزاً مخصصاً لركوب الدراجات الهوائية، وستضم أنشطة تناسب جميع القدرات البدنية، منها أنشطة مخصصة للأطفال ومنطقة مخصصة للنساء فقط. بالإضافة إلى ذلك، ستلبي قرية حديقة زعبيل للياقة 30 × 30 الجديدة كلياً والتابعة لبلدية دبي احتياجات عشاق الجري ومستخدمي الدراجات الهوائية، حيث يمكنهم الاستمتاع بمنطقة مخصصة لتمارين ركوب الدراجات وأندية للجري وملاعب الكريكت ومسار الحاجز الطينية الصعبة ومسرح ضخم للفعاليات مما يجعلها الوجهة المثالية للياقة البدنية في الهواء الطلق. وستكون هناك نقطة مركزية، حيث يمكن للمشاركين من تحدي دبي للجري، وتحدي دبي للدرّاجات الهوائية من استلام أرقام المشاركة والقمصان. ومع الآف من الجلسات المجانية على مدار الشهر، ستدعم قرى اللياقة 30 × 30 المشاركين في تحقيق أهدافهم من خلال تحدي 30 × 30.
كما سيضم التحدي مراكز لياقة بدنية مجتمعية في العديد من معالم دبي، ومنها جزيرة بلوواترز، ومركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي للسلع المتعددة، وأبراج بحيرات جميرا، وسيتي ووك، ومجمع دبي الرقمي، ومدينة إكسبو دبي، ونادي زعبيل للسيدات، ما يجعل الأنشطة متاحة للجميع أينما كانوا. وستوفر تلك المراكز مجموعة من الأنشطة تتضمن جلسات لياقة بدنية، وتمارين رياضية، بغض النظر عن مكان إقامتهم، وستكون الوجهة المثالية للمشاركين لتبادل الخبرات والتحفيز والتواصل.
ويقدم تحدي دبي للياقة أنشطة وفعاليات مميزة تتيح للجمهور استكشاف المدينة وتجربتها بشكل جديد ومختلف، وسيشهد عودة فعاليتين مميزتين على شارع الشيخ زايد، الأولى الدورة الخامسة من تحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية دي بي ورلد، والتي ستقام يوم السبت 10 نوفمبر، حيث سيجتمع الدرّاجون من جميع الأعمار والقدرات في أكبر فعالية مجتمعية لركوب الدراجات الهوائية في المنطقة، ضمن تجربة لا تُنسى يمرون خلالها عبر مسارات مختلفة، بما في ذلك المسارات السريعة التابعة لتحدي دبي للدراجات الهوائية الجديدة كليًا، حيث الحد تسمح بالقيادة بسرعة غير محدودة. وأما الفعالية الثانية، فهي الدورة السادسة من تحدي دبي للجري، برعاية "ماي دبي"، ودعم من "سن آند ساند سبورتس"، والذي سيقام يوم الأحد 24 نوفمبر، والمتوقع تحطيم المزيد من الأرقام القياسية، حيث ستدعو مئات الآلاف من العدائين للمشاركة فيها يوم الأحد 24 نوفمبر، في ختام أسطوري لتحدي دبي للياقة. كما سيعود "تحدي التجديف على الألواح وقوفاً"، برعاية هيئة الطرق والمواصلات، للعام الثاني على التوالي، ما يمنح المشاركين من جميع الأعمار الفرصة تحسين لياقتهم البدنية على المياه المتلألئة والاستمتاع بالمناظر الجبلية الخلابة في حتا ضمن أجواء من التحدي والحماس. حيث سيُقام التحدي يوم السبت 2 نوفمبر، وسينضم المشاركون إلى جلسات تدريبية تحت إشراف مدربين محترفين، بالإضافة إلى فعالية تحدٍ جماعي، وسيستمتعون بجلسة يوغا هادئة عند غروب الشمس وسيجربون التجذيف بالكاياك التي تعتبر من الإضافات الجديدة لهذا العام. وفي ضوء الإعلان عن المزيد من الأنشطة المشوقة في الأسابيع المقبلة، سيتم توفير وسائل نقل مجانية للمشاركين من دبي وألواح عالية الجودة.
وسيستضيف تحدي دبي للياقة هذا العام عدداً من الفعاليات الكبرى إلى جانب فعالياته المقررة، ومنها بطولة "بريميير بادل P1 دبي"، وسباق"ترايثلون دبي تي 100"، وسباق "الموسيقى للجري"، وسباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار وغيرها من الفعاليات الرائعة. وستتضمن أبرز الفعاليات فرصة التدرب مع مجموعة من المدربين المشاهير تتضمن كايلا إيتسنس، وليانا ديب في "دبي أكتيف"، الحدث الرائد للصحة واللياقة البدنية والعافية في الشرق الأوسط، والذي سيقام في مركز دبي للمعارض ومدينة إكسبو دبي، خلال عطلة نهاية أسبوع افتتاح تحدي دبي للياقة. وستتميز هذه الفعاليات بأجوائها الحماسية، وإلهام المشاركين والمشجعين، لخلق ذكريات تبقى محفورة في الذاكرة بعد نهاية التحدي.
وسيتاح للمشاركين في تحدي دبي للياقة، فرصة المشاركة في آلاف الدروس والفعاليات والأنشطة الرياضية المتنوعة، وكذلك الاستفادة من العروض الترويجية الخاصة بالمتاجر ومراكز اللياقة والعافية، والصالات الرياضية، والفنادق، والمعالم الترفيهية على مدار 30 يوماً لتعزيز رحلتهم في اللياقة البدنية.
وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "حقّق تحدي دبي للياقة، الذي يترجم الرؤية الملهمة للقيادة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأكثر نشاطا في العالم، نجاحاً ملحوظاً، وترك تأثيراً واضحاً على أسلوب حياة الأفراد وكذلك المجتمع بشكل عام. وقد أثبت مفهوم ’30 × 30‘ أهميته في التشجيع على الالتزام بممارسة الأنشطة الرياضية وجعلها متاحة للجميع من خلال تقديم مجموعة أكبر وأشمل من الأنشطة وفعاليات اللياقة البدنية المتنوعة، وأيضا تمكين الأشخاص من جعل النشاط البدني جزءاً من روتين حياتهم اليومي. وتضم دورة هذا العام من تحدي دبي للياقة مجموعة من الفعاليات الناجحة التي حظيت بشعبية واسعة مثل ’تحدي دبي للجري‘ برعاية ماي دبي، و’تحدّي دبي للدّراجات الهوائية‘ برعاية دي بي ورلد، إلى جانب الفعاليات والأنشطة المجتمعية الممتعة. وسيكون تحدي دبي للياقة 2024 مصدر إلهام للكثيرين لتعزيزه مفهوم اللياقة والحركة والصحة البدنية في جميع أنحاء المدينة. وفي إطار جهودنا الرامية لجعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً، ندعو الجميع للمشاركة في هذا التحدي، حيث أنّ كل خطوة تُحدث تأثيراً وكل مشارك يضيف قيمة".
ومن جهته، قال سعادة سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: "منذ انطلاقه، تميز تحدي دبي للياقة بتأثيره الإيجابي على الصعيدين المحلي والدولي من خلال تحفيزه لمجتمع أكثر فعالية، وتعزيزه جودة الحياة في دبي، وشكلت فكرة 30 × 30 التي هي جوهر هذه المبادرة، وسيلة فعّالة لتمكين جميع أفراد المجتمع من مختلف المستويات البدنية من جعل النشاط البدني واللياقة جزءًا من أسلوب حياتهم الخاص سواء من خلال الفعاليات الرياضية المنظمة أو الروتين الشخصي. ويواصل تحدي دبي للياقة هذا العام تعزيز الأفكار والأسس التي بُني عليها في السنوات السابقة، وسيكون هناك المزيد من الأنشطة الجديدة والمتنوعة التي تلبي تطلعات جميع الأعمار من مختلف مستويات اللياقة البدنية. ويلهم تحدي دبي للياقة 2024 ثقافة النشاط والرفاهية في جميع أنحاء دبي، من خلال فعاليات كبرى مثل تحدي دبي للجري وتحدي دبي للدراجات الهوائية. ونحن فخورون بتقديم الدورة الثامنة من تحدي دبي للياقة، بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ونواصل مهمتنا لتحويل دبي إلى واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم".
وتطلق دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ومجلس دبي الرياضي الدورة الثامنة لتحدي دبي للياقة، بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين: دي بي ورلد، بلدية دبي، ماي دبي، هيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ إضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين: سن آند ساند سبورتس، مركز ذا برين آند بيرفورمانس التابع لدي بي ورلد، ديكاثلون، دوبيزل، طيران الإمارات، بنك الإمارات دبي الوطني، اتصالات من &e، لاروش بوزيه، الميرا للتطوير العقاري، طلبات، ووب، شمال - كايت بيتش؛ الشركاء الرسميون: غرف دبي، مؤسسة الإمارات العامة للبترول؛ الشريك الإعلامي: شبكة الإذاعة العربية؛ الشركاء الحكوميين: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، شرطة دبي، وزارة التربية والتعليم، لجنة تأمين الفعاليات، وهيئة الصحة بدبي.
هل أنتم مستعدون للانضمام إلى التحدي؟ استعدوا لنجعل معاً دبي واحدة من أكثر المدن نشاطًا في العالم. يبدأ طريقكم إلى اللياقة البدنية الآن، سواء كنتم ترغبون بالجري أو ركوب الدرجات أو التجديف. للراغبين في المشاركة في التحدي، يمكنكم التسجيل في تحدي للياقة هذا العام عبر والبدء في رحلة مشوقة نحو مستقبل أكثر صحة ولياقة.
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