مستقبل إدارة سلاسل التوريد وديناميكيات التجارة العالمية

(MENAFN
- Weber Shandwick) 4 أكتوبر 2024 – يشهد قطاع التجارة العالمية والخدمات اللوجستية تحولات سريعة. وفي ظل التوترات الجيوسياسية، وسياسات الحماية التجارية وزيادة الطلب على العمليات المستدامة فقد أفضى ذلك إلى بيئة عامرة بالتحديات التي تواجه مؤسسات الأعمال والحكومات. ومع ذلك، تنطوي هذه التحديات على فرص، مثل استخدام التقنيات المتطورة، واقتحام الأسواق الصاعدة وتطوير نماذج سلاسل التوريد المبتكرة.
وتُزوِّد القمة الرابعة للتجارة العالمية وسلاسل التوريد، التي تستضيفها أكاديمية الاقتصاد الجديد، الشباب المتخصصين بالأدوات والمعارف اللازمة لخوض غمار هذه البيئة المتطورة والاستفادة من مقوماتها. وأتاح ذلك لقمة التجارة العالمية وسلاسل التوريد توفير فرصة غير مسبوقة لجمع الأفراد ذوي التفكير الاستشرافي الذين يُشكِّلون بجد مستقبل الاقتصاد بالإمارات العربية المتحدة.
أوشك الوقت على النفاد لحجز مكانك، لا تُفوِّت فرصتك للاطّلاع على الرؤى والإستراتيجيات العملية لقيادة الانتعاش والنمو التجاري. سجل الآن وشكِّل مستقبل التجارة العالمية. المتحدثون البارزون في الحدث يشملون: بهارات غوبتا، نائب أول رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم التجارة والتمويل الهيكلي، آسيا ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أولام أغري، وأندرسون برنال، رئيس سلسلة الإمداد في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وروسيا ورابطة الدول المستقلة، تاكيدا، وشينا جاكوب، رئيس تطوير سلاسل التوريد والنفقات الرأسمالية، كرافت هاينز.
الشراكات الإستراتيجية
تحظى القمة بدعم مجموعة متميزة من الرعاة، وتشمل أكاديمية الاقتصاد الجديد، وجيه بي مورغان، وموانئ دبي العالمية، وبوسطن كونسلتنغ غروب (بي سي جي)، وساب، وشنايدر إلكتريك، ومركز دبي للسلع المتعددة، وسيتي وشركة الاتحاد للتأمين الائتماني. وتعكس هذه الشراكات التزامنا الصارم بدعم الحوار، والتعاون بين أصحاب المصلحة في التجارة العالمية.
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