4 عادات خاطئة مرتبطة بالسيدات خلال الحمل

MENAFN - Khaberni) خبرني -تنتشر الكثير من الشائعات بين السيدات خلال فترة الحمل، خاصة فيما يتعلق بالتغذية، لكن مثل هذه الأمور قد تسبب ضرارا قد يصل إلى الجنين.

شائعات مرتبطة بالحمل

1- الإفراط في تناول الطعام

رغم أن زيادة السعرات الحرارية خلال الحمل ضرورية، إلا أن هذه الزيادة يجب أن تكون تدريجية ومتوازنة، حيث إن الإفراط في تناول الطعام قد يضر الأم والطفل معًا، خاصة عند تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية فارغة، والتي ترفع نسبة السكر في الدم بشكل مفاجئ وغير صحي.

2- تجنب الأطعمة المسببة للحساسية

طالما أن الأم الحامل لا تعاني من حساسية معروفة، فلا حاجة لتجنب أطعمة مثل المكسرات والحليب ومنتجات الألبان، ومع ذلك، هناك بعض الأطعمة التي يجب تناولها بحذر، مثل:الأسماك، حيث إنه من الأفضل اختيار الأسماك منخفضة الزئبق مثل السلمون والسردين، وتجنب الأسماك النيئة أو غير المطهية جيدًا، أو الأطعمة النيئة أو غير المطهوة جيدًا، مثل البراعم والبيض النيء، والتي قد تحتوي على بكتيريا مثل السالمونيلا أو الإشريكية القولونية، أو الحليب غير المبستر فقد يحتوي على بكتيريا ضارة، لذا يجب اختيار الحليب المبستر دائمًا.

3- تجنب الكافيين تمامًا أثناء الحمل

يمكن تناول القهوة بكميات معتدلة، إذ تشير الأبحاث إلى أن تناول ما لا يزيد عن 200 ملليجرام من الكافيين يوميًا لا يزيد من خطر الإجهاض أو الولادة المبكرة، ومع ذلك، يفضل تقليل تناول الكافيين من مصادر أخرى مثل المشروبات الباردة والشاي والشوكولاتة.

4- الرضاعة الطبيعية تأتي بشكل طبيعي

وقد يعتقد البعض أن الرضاعة الطبيعية عملية فطرية ولا تتطلب تعلمًا، لكن الحقيقة أن الطفل يولد بردة فعل المص، وقد تحتاج الأم إلى تعلم كيفية إرضاع الطفل بشكل صحيح.