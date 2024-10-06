8 علاجات منزلية لالتهاب الأحبال الصوتية

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- Khaberni) خبرني -
التهاب الأحبال الصوتية من المشكلات المزعجة، تحدث الإصابة به للعديد من الأسباب، ولحسن الحظ أن بعض طرق منزلية قد تساهم في علاجه.
أسباب التهاب الأحبال الصوتية
يحدث التهاب الأحبال الصوتية بسبب ما يلي:
- الإجهاد الصوتي.
- الحساسية.
- أمراض المناعة الذاتية.
- الإفراط في التدخين.
- استنشاق بعض الأدوية.
- التعرض لبعض المواد المهيجة للأحبال الصوتية.
- ارتجاع المريء.
- التعرض لعدوى بكتيرية أو فطرية.
العلاجات المنزلية لالتهاب الأحبال الصوتية
يختلف علاج التهاب الأحبال الصوتية من مريض لآخر حسب السبب، ولكن هناك طرق منزلية قد تساعد على التخلص منه، وتشمل:
1- إراحة الصوت
2- شرب الماء
3- تناول الحليب الذهبي
4- استنشاق البخار 5- الكمادات الدافئة 6- تشغيل جهاز الترطيب 7- شرب شاي الأعشاب 8- تناول عسل النحل
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