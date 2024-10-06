Sunday, 06 October 2024 02:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


8 علاجات منزلية لالتهاب الأحبال الصوتية

10/6/2024 5:13:25 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
التهاب الأحبال الصوتية من المشكلات المزعجة، تحدث الإصابة به للعديد من الأسباب، ولحسن الحظ أن بعض طرق منزلية قد تساهم في علاجه.

أسباب التهاب الأحبال الصوتية

يحدث التهاب الأحبال الصوتية بسبب ما يلي:

- الإجهاد الصوتي.

- الحساسية.

- أمراض المناعة الذاتية.

- الإفراط في التدخين.

- استنشاق بعض الأدوية.

- التعرض لبعض المواد المهيجة للأحبال الصوتية.

- ارتجاع المريء.

- التعرض لعدوى بكتيرية أو فطرية.

العلاجات المنزلية لالتهاب الأحبال الصوتية

يختلف علاج التهاب الأحبال الصوتية من مريض لآخر حسب السبب، ولكن هناك طرق منزلية قد تساعد على التخلص منه، وتشمل:

1- إراحة الصوت

2- شرب الماء

3- تناول الحليب الذهبي

4- استنشاق البخار 5- الكمادات الدافئة 6- تشغيل جهاز الترطيب 7- شرب شاي الأعشاب 8- تناول عسل النحل

MENAFN06102024000151011027ID1108750343

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث