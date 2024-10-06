فارقت الحياة على الغداء.. عروس بورسعيد تحزن المصريين

MENAFN - Khaberni) خبرني - تحولت مواقع لسرادق عزاء، عقب سماع نبأ وفاة الفتاة المصرية العشرينية "سلمى"، عروس بورسعيد، بعد حفل حنتها وقبل زفافها بأيام والذي كان من المقرر عقده يوم الخميس المقبل.

في التفاصيل، رحلت عروس في مقتبل العمر تاركة وراءها فرحة عائلة بأكملها، الفتاة العشرينية "سلمى محسن الديب" كانت تستعد لحفل زفافها إلا أنها سقطت أمس السبت، بشكل مفاجئ، وفارقت الحياة.

وكشف أفراد أسرتها، عبر مواقع التواصل، أنها كانت في حالة طبيعية وتضحك قبل الوفاة بلحظات، وتناولت معهم وجبة الغداء، قبل أن تسقط وينقلوها إلى أحد المستشفيات الخاصة وهناك أخبروهم أنها فارقت الحياة.

وأشارت عائلة العروس، إلى أن "سلمى" ابنتهم انتهت خلال الفترة الأخيرة من تجهيز شقتها وجهازها، وحجز عريسها قاعة الزفاف، ليكون زفافهما يوم الخميس المقبل، وأثناء تناولها وجبة الغداء شعرت بهبوط حاد، فانتقلت إلى أقرب مستشفى، ولكنها فارقت الحياة.

"عروس الجنة" واتشحت صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بالسواد حزنا على رحيل "سلمى"، وأطلق بعض رواد مواقع التواصل فى بورسعيد عليها لقب "عروس الجنة".

أصاب الحدث الحزين أصدقاء الفتاة وعائلتها بالصدمة، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي نعى أصدقاء الفتاة موتها وتمنوا لها الرحمة والمغفرة لتكون عروس الجنة.

ظاهرة الموت المفاجئ يذكر أن ظاهرة الموت المفاجئ قد انتشرت بين الشباب المصري في الفترة الأخيرة، ومع انتشارها بدأت التساؤلات عن الأسباب الطبية والعلمية وراء حدوثها.

من جانبه حذر الدكتور المصري جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، الشباب الصغير من بعض العادات التي قد تودي بحياتهم.

وأكد الدكتور جمال شعبان، في منشورات عديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "فيسبوك" أن ظاهرة موت الفجأة بين الشباب انتشرت نتيجة زيادة الجلطات القلبية، والأمراض المناعية، مرجعا ذلك لزيادة ضغوط الحياة العصرية، وانتشار الغابة الكهرومغناطيسية من موبايلات وشاشات وأجهزة.

