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العصائر الجاهزة.. هل تسبب المشاكل الصحية؟

10/6/2024 4:52:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- هل يمكن أن تكون بعض المشروبات الجاهزة سببا في الإصابة بالمشاكل والأمراض؟ نعم، حيث يمكن أن تكون وراء الإصابة بالسمنة وأمراض القلب وداء السكري، وغيرها من الأمراض الأخرى.
إذ تحتوي الكثير من هذه المشروبات على مواد ضارة للجسم، ومنها بطبيعة الحال العصير الذي تعج به الأسواق في كل مكان.
ويقبل الجميع صغارا وكبارا على تناول العصائر بأنواعها كافة، حيث تتوفر في كل مكان، وتتعدد شركات إنتاجها، ومنها ما يتم إعداده منزليا بطرق مختلفة.
كشف الباحثون عن خطورة التناول المفرط للعصير الجاهز، لأنه ربما لم تراع فيه المواصفات الصحية القياسية، حيث يتم إنتاجه من مواد غير صحية، وتؤدي إلى الإصابة بأمراض السرطان، أو أنه افتقد لجودة التصنيع، وكذلك أضيف إليه بعض المواد الكيميائية والحافظة.
ويجهل الكثير من المستهلكين فهم ما يشير إليه ملصق المواصفات والمكونات الذي يتواجد على المنتج، والذي يوضح المواد والمكونات الحقيقية الموجودة فيه، ومنها بعض المركبات خطرة التأثير على الصحة، إضافة إلى وجود أنواع رديئة من هذا العصير، متوفر في الأسواق لها أضرار بالغة على الأشخاص.
وفيما يأتي، نتناول مشاكل وأضرار هذه المشروبات الجاهزة بكل تفاصيلها، والأمراض التي تسببها، وأنوعها والمواد الكيميائية المضافة إليها، والبدائل الآمنة لها:
ثلاثة أنواع من العصير
تتعدد أنواع العصائر المصنعة التي تباع في الأسواق، غير أننا يمكن أن نقسمها إلى 3 أقسام، الأول: عصير طبيعي، والثاني: النكتار، والثالث: الشراب.
يعد العصير الطبيعي أقل هذه الأنواع ضررا؛ لأنه يحتوي على نسبة متوسطة من السكر والمواد الحافظة، وباقي الكمية فاكهة طبيعية.
يزيد ضرر النكتار على العصير الطبيعي؛ حيث تحتوي 25 % من كميته على نكتار الفاكهة، و50 % من المواد الحافظة، و25 % من السكريات.
ويعد العصير الشراب، أخطر أنواع العصير وأكثرها ضررا؛ لأنه يشتمل على 10 % من الفاكهة الطبيعية فقط، وباقي كميته مواد حافظة وسكريات مختلفة.
أفكار خاطئة عن العصائر
يضاف إلى العصير الجاهز نكهات كثيرة طيبة المذاق؛ وذلك بحسب الأبحاث التي أجريت عليه.
يتناول الكثيرون هذه العصائر؛ لأنها في ظنهم أكثر أمنا وأفضل من المياه الغازية؛ بل إن البعض يعتمد عليها في الغذاء خارج المنزل كمصدر للطاقة.
يظن هؤلاء أنها تحتوي على كم من العناصر الغذائية مرتفعة القيمة، وبالتالي فإن تناولها بكثرة لا ضرر منه على صحتهم.
يقول الباحثون: "إن زيادة تناول العصير المصنع، تؤدي إلى كثير من المشاكل الصحية، وتشمل هذه الأضرار لجوء المصانع التي تصنعه إلى عملية التعقيم والبسترة بواسطة التسخين؛ وذلك من خلال درجات الحرارة العالية".
تؤدي هذه العملية إلى إتلاف الإنزيمات التي توجد بالعصير، وبالتالي فإنه يفقد جزءا كبيرا من فائدته وقيمته، كما أنه يكتب على هذه المنتجات "عصائر طبيعية"، وتخلو من أي مواد كيميائية، وكل هذا غير صحيح.
العصائر تحتوي على مواد حافظة
يستفيد الشخص من تناول الفاكهة بشكلها الطبيعي في عملية الهضم، لأن الألياف التي تحتوي عليها تحسن من وظائف القولون والجهاز الهضمي عموما.
تساعد هذه الألياف القولون على امتصاص الطعام، والتخلص من السموم التي تدخل الجسم، وعندما تتحول الفاكهة إلى عصير، فإنها تفقد هذه الألياف.
تتم إضافة كميات كبيرة من السكريات إلى العصير الجاهز، والمواد الحافظة والنكهات الكيميائية، وكلها مركبات سامة تؤثر على صحة المستهلكين.
تشير بعض الأبحاث إلى أن هناك عصائرا من الممكن أن تحتوي على حمض الاسكوربيك، وهذا الحمض له قدرة على تكوين حصوات الكلى.
العصائر تؤدي إلى الإصابة بالسمنة
تشمل الأضرار التي يعانيها هؤلاء الذين يفرطون في تناول العصير، مشاكل هضمية ومعوية.
تعود الأضرار في الأغلب إلى أن هذه العصائر تفتقد للألياف، والتي لها دور كبير في المساعدة على الهضم والامتصاص، والمحافظة على كفاءة الجهاز الهضمي.
احتواء العصائر المصنعة على كميات كبيرة من السكريات، يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة. وتزيد بشكل أكبر لدى من يفرطون في تناولها طوال فترات اليوم، خلال وقت العمل، الراحة وفي المناسبات المختلفة، ويرتفع خطر هذا الأمر عندما يتناولها الكثيرون بديلا للمشروبات الغازية.
الأطفال الأكثر ضررا من تناولها
مرحلة الطفولة أكثر المراحل العمرية تأثراً من أضرار الإفراط في تناول العصير، فهو يحوي نكهات الطعم المغرية والمحببة لهم.
أشارت العديد من الدراسات إلى أن داء السكري الذي انتشر بين الأطفال وصغار السن، من أسبابه الإفراط في تناول هذا النوع من العصائر.
يتسبب شرب الطفل كمية كبيرة من هذه العصائر في إصابته بإسهال مستمر، ومن الممكن أن يكون مزمنا، وتصاحبه أيضا انتفاخات في البطن.
تؤدي الاضطرابات التي تحدثها هذه العصائر في الجهاز الهضمي إلى خروج كثير من الغازات؛ لأن أمعاء الطفل الصغير، لا تحتمل امتصاص الكميات الكبيرة من الكربوهيدرات التي يتسبب فيها العصير.
العصائر وتدمير المناعة
يتسبب إقبال الصغار على هذه الأنواع المختلفة من العصائر، في ضعف كبير في مناعتهم، ما يجعلهم عرضة دائماً للأمراض؛ وذلك يعود إلى المواد الكيميائية التي تدخل في مكونات العصير.
يفقد الطفل شهيته للطعام، أو يعزف عن تناول الأغذية المفيدة والصحية، كنتيجة طبيعية للإفراط في تناول العصائر، وذلك بسبب كميات السكر العالية التي تحتويها، والتي تجعله يشعر بالشبع لفترات طويلة.
يؤدي هذا إلى أن يفقد الطفل وزنه؛ لأن العصائر لا توفر له ما يحتاج إليه من عناصر وفيتامينات وبروتينات ومعادن لازمة لنمو جسمه، مما يجعله يصاب أيضا بالضعف.
ينصح الباحثون باللجوء إلى الأطعمة والمشروبات الطبيعية من دون إضافات؛ من أجل تعويض الأطفال عن هذه المشروبات المؤذية للصحة والجسم.
العصائر الطبيعية المحضرة في المنزل أفضل
يمكن الاستعاضة عن تناول المشروبات الصناعية بالأنواع الطبيعية التي تتكون من الفاكهة الطازجة، والتي لها الكثير من الفوائد في حال تناولها من غير أي ملونات أو مواد سكرية صناعية.
يستفيد الشخص من المشروبات والعصائر الطبيعية، حيث تمده بالمعادن والفيتامينات، أو الأنزيمات التي يحتاج إليها، كما أن للألوان الطبيعية فوائد صحية للقلب والبشرة.
تحتوي كذلك على مضادات أكسدة عديدة تقاوم أنواعاً مختلفة من السرطان، وتناول عصير طازج يوميا؛ يمد الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية.
تشمل قائمة المشروبات الطبيعية: عصير البرتقال، والذي يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين "ج"، الكالسيوم، الفسفور والبوتاسيوم، في حين أن عصير التفاح الطازج يحتوي على فيتامينات "أ" ،"ب" ،"ج"، وكذلك الكالسيوم، الفوسفور والبوتاسيوم، ويحتوي عصير "الجريب فروت" على النحاس، اليود والحديد.
الصيدلي إبراهيم علي أبورمان/ وزارة الصحة

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