التأمين الصحي.. الحكومة أمام استحقاقات التمويل والتوسع بالشمول

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حنان بشارات
عمان - مع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان وصدور التوجيهات الملكية السامية في كتاب التكليف السامي حول التغطية التأمينية والرعاية الصحية الشاملة، تبرز العديد من التساؤلات حول ما هي أولويات تحقيق هدف إطلاق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، وتحديدا برنامج التغطية الصحية الشاملة للعام المقبل كما أعلنها التكليف السامي؟
يؤكد وزير
الصحة الأسبق د. محمود الشياب أن التأمين الصحي الشامل يحتاج لإمكانيات مالية كبيرة، ويمكن تنفيذه عبر التدرج في شمول فئات عديدة، إلا إنه يحتاج لدراسة معمقة.
والشياب، من أنصار إنشاء هيئة أو مديرية مستقلة للتأمين الصحي تقدم تغطية صحية كبيرة وتكون صبغتها مالية تنعكس إيجابا على مستشفياتها ومراكزها فضلا عن تعميق آليات وأسس الرقابة عليها.
واعتبر أن الأردن أفضل حالا من دول عديدة وأن الإنجازات التي تحققت تحتاج لمراكمة عليها وصولا لإنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل.
فيما أكد نقيب الأطباء د.زياد الزعبي، أهمية تكريس التأمين الصحي الشامل والذي يساعد على منع الإزدواجية من جهة، والحد من الهدر المالي وتنظيم عمل التأمين في القطاعات الخاصة والحكومية والجامعات والقوات المسلحة من جهة أخرى.
واعتبر الزعبي أن إنجاح التأمين الصحي يتم عبر خطوات متدرجة ووفق دراسة معمقة تشارك فيها كافة الجهات الرسمية والخاصة والنقابات.
وفي آب (أغسطس )الماضي، أعلن وزير الصحة فراس الهواري، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التغطية الصحية الشاملة التي أقرتها الحكومة في حزيران (يونيو) الماضي.
وتعمل الحكومة باتجاه التوسع في التأمين الصحي وصولا للتأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين، وقد أعدت وزارة الصحة خلال العام الماضي، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، خريطة طريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.
وووفقا لإحصائيات رسمية فقد ارتفعت نسبة المؤمّنين من الأردنيين بالتأمين الصحي إلى نحو 67 % عام 2018، حيث تم تأمين المسنين (60 سنة فما فوق)، وتأمين العائلات التي لا يزيد دخلها الشهري عن 300 دينار،(بشبكة الأمان الاجتماعي) لتشمل 300 ألف مواطن، إضافة إلى شمول الأطفال (دون 6 سنوات) والحوامل بالتأمين الصحي، واعتبار جميع مرضى السرطان (غير المؤمنين) مشمولين بالتأمين الصحي المدني، وبعض الأمراض المزمنة ذات العلاجات المكلفة (هرمون النمو، التصلب اللويحي، وبعض الأجهزة الطبية كجهاز التنفس).
إضافة إلى تأمين 138 ألف مواطن ممن شملهم برنامج الدعم التكميلي، لترتفع النسبة إلى نحو 70 %.
علاوة على ذلك، فإن التأمين الصحي الحكومي يغطي جزءا من الأردنيين، العاملين في القطاع العام، ويصل عددهم مع عائلاتهم لنحو 3 ملايين شخص، يشكلون 45 إلى 50 % من نسبة المؤمّنين.
وبالمجمل فإن جميع الأردنيين مؤمّنون بمعنى أنهم يمكنهم الحصول على تغطية للعلاج، عبر الحصول على الإعفاء من الديوان الملكي العامر أو رئاسة الوزراء، وبالتالي فإن المؤمّنين الأردنيين بشكل في العاملين في القطاعات "العام، العسكري، الجامعي، الخاص"، تصل نسبتهم لـ72 % من السكان، مقابل 28 % لغير المّؤمنين.
فالمّؤمنين على التأمين العسكري، والذي يشمل العاملين في الجيش والقوات المسلحة، يشكلون ما نسبة 3 % تقريبا من حجم التأمينات.
ورغم ارتفاع نسب التأمين الصحي، فإن هناك تحديات تحول دون تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة السكان، أبرزها" ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع المديونية، وتعدد القطاعات الصحية الحكومية وازدواجية الخدمات المقدمة وعدم التنسيق أو التكامل فيما بينها لوجود عدة رؤوس لهذا القطاع تعمل باستقلال مالي وإداري وبرامجي ورقابي، وتتنافس على الموارد الحكومية المحدودة.
ومن بين التحديات أيضا غياب الآليات التي ترشّد الاستهلاك وتقلل من الهدر والطلب غير المبرر، وتعدد الجهات التأمينية في القطاع العام وتباين الأقساط التأمينية وازدواجية التأمين الصحي الحكومي، فضلا عن ضعف الاستثمار بخدمات الرعاية الصحية الأولية التي تعتبر الركيزة الأساسية للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة.
ويلعب عدم وجود نظام فعال لتحويل المرضى من المراكز الصحية للمستشفيات وارتفاع نسبة الإنفاق على الدواء وارتفاع أسعار الأدوية الأساسية، والتوسع غير المنضبط وغير المخطط له للخدمات الصحية، وضعف أنظمة المعلومات الصحية وغياب أنظمة الربط المعلوماتي بالإضافة لضعف الإدارة الصحية وغياب تطبيق الأدوات والأساليب الإدارية والمالية والاقتصادية الحديثة عوامل مهمة في الحؤول دون تحقيق تغطية صحية شاملة.
وبلغت موازنة وزارة الصحة نحو 711 مليون دينار للعام الماضي، في حين بلغ مجموع عدد المستشفيات في المملكة 119، بمجموع عدد أسرّة يقارب 16.2 ألف سرير.
وكانت وزارة الصحة أطلقت إستراتيجيتها للأعوام (2023 – 2025)، والتي تقوم على توفير منظومة صحية متكاملة تعزز صحة الفرد والمجتمع وتقدم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية الآمنة بعدالة وجودة وكفاءة.
وشملت الإستراتيجية الجديدة 8 محاور رئيسية تتواءم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.
ويبلغ معدل الأطباء والصيادلة والممرضين 32 و20 و38 على التوالي، لكل 10 آلاف مواطن.
وتعتبر التخصصات الطبية الدقيقة كأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية، أمراض وجراحة الدماغ والأعصاب، أمراض وجراحة الأورام وجراحة العظام، أمراض وجراحة الأطفال ونقل وزراعة الأعضاء وغيرها، تحديات كبيرة تواجه القطاع الصحي الذي يحاول تجاوزها منذ سنوات طويلة.
ويوجد في الأردن 120 مستشفى تقدم خدماتها للمرضى الأردنيين وغير الأردنيين، منها 70 مستشفى خاصا، و31 مستشفى حكوميا، و17 مستشفى عسكريا، ومستشفيان جامعيان، وبسعة سريرية إجمالية تقارب 16.2 ألف سرير، بمعدل 14 سريرا لكل 10 آلاف شخص.
وتبلغ نسبة الإنفاق على الصحة نحو 8 % من إجمالي الناتج المحلي، فيما يبلغ عدد شركات الأدوية في المملكة 23 شركة، وتعتبر مشغلا رئيسيا وصناعة تصديرية ورافدا أساسيا للاقتصاد.
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