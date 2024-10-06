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التأمين الصحي.. الحكومة أمام استحقاقات التمويل والتوسع بالشمول

10/6/2024 4:52:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان - مع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان وصدور التوجيهات الملكية السامية في كتاب التكليف السامي حول التغطية التأمينية والرعاية الصحية الشاملة، تبرز العديد من التساؤلات حول ما هي أولويات تحقيق هدف إطلاق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، وتحديدا برنامج التغطية الصحية الشاملة للعام المقبل كما أعلنها التكليف السامي؟
يؤكد وزير الصحة الأسبق د. محمود الشياب أن التأمين الصحي الشامل يحتاج لإمكانيات مالية كبيرة، ويمكن تنفيذه عبر التدرج في شمول فئات عديدة، إلا إنه يحتاج لدراسة معمقة.
والشياب، من أنصار إنشاء هيئة أو مديرية مستقلة للتأمين الصحي تقدم تغطية صحية كبيرة وتكون صبغتها مالية تنعكس إيجابا على مستشفياتها ومراكزها فضلا عن تعميق آليات وأسس الرقابة عليها.
واعتبر أن الأردن أفضل حالا من دول عديدة وأن الإنجازات التي تحققت تحتاج لمراكمة عليها وصولا لإنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل.
فيما أكد نقيب الأطباء د.زياد الزعبي، أهمية تكريس التأمين الصحي الشامل والذي يساعد على منع الإزدواجية من جهة، والحد من الهدر المالي وتنظيم عمل التأمين في القطاعات الخاصة والحكومية والجامعات والقوات المسلحة من جهة أخرى.
واعتبر الزعبي أن إنجاح التأمين الصحي يتم عبر خطوات متدرجة ووفق دراسة معمقة تشارك فيها كافة الجهات الرسمية والخاصة والنقابات.
وفي آب (أغسطس )الماضي، أعلن وزير الصحة فراس الهواري، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التغطية الصحية الشاملة التي أقرتها الحكومة في حزيران (يونيو) الماضي.
وتعمل الحكومة باتجاه التوسع في التأمين الصحي وصولا للتأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين، وقد أعدت وزارة الصحة خلال العام الماضي، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، خريطة طريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.
وووفقا لإحصائيات رسمية فقد ارتفعت نسبة المؤمّنين من الأردنيين بالتأمين الصحي إلى نحو 67 % عام 2018، حيث تم تأمين المسنين (60 سنة فما فوق)، وتأمين العائلات التي لا يزيد دخلها الشهري عن 300 دينار،(بشبكة الأمان الاجتماعي) لتشمل 300 ألف مواطن، إضافة إلى شمول الأطفال (دون 6 سنوات) والحوامل بالتأمين الصحي، واعتبار جميع مرضى السرطان (غير المؤمنين) مشمولين بالتأمين الصحي المدني، وبعض الأمراض المزمنة ذات العلاجات المكلفة (هرمون النمو، التصلب اللويحي، وبعض الأجهزة الطبية كجهاز التنفس).
إضافة إلى تأمين 138 ألف مواطن ممن شملهم برنامج الدعم التكميلي، لترتفع النسبة إلى نحو 70 %.
علاوة على ذلك، فإن التأمين الصحي الحكومي يغطي جزءا من الأردنيين، العاملين في القطاع العام، ويصل عددهم مع عائلاتهم لنحو 3 ملايين شخص، يشكلون 45 إلى 50 % من نسبة المؤمّنين.
وبالمجمل فإن جميع الأردنيين مؤمّنون بمعنى أنهم يمكنهم الحصول على تغطية للعلاج، عبر الحصول على الإعفاء من الديوان الملكي العامر أو رئاسة الوزراء، وبالتالي فإن المؤمّنين الأردنيين بشكل في العاملين في القطاعات "العام، العسكري، الجامعي، الخاص"، تصل نسبتهم لـ72 % من السكان، مقابل 28 % لغير المّؤمنين.
فالمّؤمنين على التأمين العسكري، والذي يشمل العاملين في الجيش والقوات المسلحة، يشكلون ما نسبة 3 % تقريبا من حجم التأمينات.
ورغم ارتفاع نسب التأمين الصحي، فإن هناك تحديات تحول دون تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة السكان، أبرزها" ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع المديونية، وتعدد القطاعات الصحية الحكومية وازدواجية الخدمات المقدمة وعدم التنسيق أو التكامل فيما بينها لوجود عدة رؤوس لهذا القطاع تعمل باستقلال مالي وإداري وبرامجي ورقابي، وتتنافس على الموارد الحكومية المحدودة.
ومن بين التحديات أيضا غياب الآليات التي ترشّد الاستهلاك وتقلل من الهدر والطلب غير المبرر، وتعدد الجهات التأمينية في القطاع العام وتباين الأقساط التأمينية وازدواجية التأمين الصحي الحكومي، فضلا عن ضعف الاستثمار بخدمات الرعاية الصحية الأولية التي تعتبر الركيزة الأساسية للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة.
ويلعب عدم وجود نظام فعال لتحويل المرضى من المراكز الصحية للمستشفيات وارتفاع نسبة الإنفاق على الدواء وارتفاع أسعار الأدوية الأساسية، والتوسع غير المنضبط وغير المخطط له للخدمات الصحية، وضعف أنظمة المعلومات الصحية وغياب أنظمة الربط المعلوماتي بالإضافة لضعف الإدارة الصحية وغياب تطبيق الأدوات والأساليب الإدارية والمالية والاقتصادية الحديثة عوامل مهمة في الحؤول دون تحقيق تغطية صحية شاملة.
وبلغت موازنة وزارة الصحة نحو 711 مليون دينار للعام الماضي، في حين بلغ مجموع عدد المستشفيات في المملكة 119، بمجموع عدد أسرّة يقارب 16.2 ألف سرير.
وكانت وزارة الصحة أطلقت إستراتيجيتها للأعوام (2023 – 2025)، والتي تقوم على توفير منظومة صحية متكاملة تعزز صحة الفرد والمجتمع وتقدم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية الآمنة بعدالة وجودة وكفاءة.
وشملت الإستراتيجية الجديدة 8 محاور رئيسية تتواءم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.
ويبلغ معدل الأطباء والصيادلة والممرضين 32 و20 و38 على التوالي، لكل 10 آلاف مواطن.
وتعتبر التخصصات الطبية الدقيقة كأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية، أمراض وجراحة الدماغ والأعصاب، أمراض وجراحة الأورام وجراحة العظام، أمراض وجراحة الأطفال ونقل وزراعة الأعضاء وغيرها، تحديات كبيرة تواجه القطاع الصحي الذي يحاول تجاوزها منذ سنوات طويلة.
ويوجد في الأردن 120 مستشفى تقدم خدماتها للمرضى الأردنيين وغير الأردنيين، منها 70 مستشفى خاصا، و31 مستشفى حكوميا، و17 مستشفى عسكريا، ومستشفيان جامعيان، وبسعة سريرية إجمالية تقارب 16.2 ألف سرير، بمعدل 14 سريرا لكل 10 آلاف شخص.
وتبلغ نسبة الإنفاق على الصحة نحو 8 % من إجمالي الناتج المحلي، فيما يبلغ عدد شركات الأدوية في المملكة 23 شركة، وتعتبر مشغلا رئيسيا وصناعة تصديرية ورافدا أساسيا للاقتصاد.

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