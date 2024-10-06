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أجواء حارة اليوم ومعتدلة فوق المرتفعات غدا

10/6/2024 4:52:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة اليوم الأحد، قليلا لتتجاوز معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة ما بين 3-4 درجات مئوية، لذا يكوم الطقس حارا نسبيًا بوجه عام مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في جنوب المملكة، وتكون تكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض درجات الحرارة قليلاً يوم غدٍ الاثنين، ليصبح الطقس معتدلا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، و حارًا نسبيًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء.

ويطرأ يوم الثلاثاء، إنخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويبقى الطقس يوم الأربعاء، معتدلًا بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 16 ، وفي مرتفعات الشراة 29 - 14, وفي مناطق البادية 37 - 20, وفي مناطق السهول 34 - 18, وفي الأغوار الشمالية 37 - 22, وفي الأغوار الجنوبية 37 - 25، وفي البحر الميت 36 - 24، وفي خليج العقبة 36 - 24 درجة مئوية.-(بترا)

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