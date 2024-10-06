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قصف عنيف يهز بيروت مع توسيع إسرائيل عدوانها على لبنان

10/6/2024 4:51:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت لغارات إسرائيلية متتالية عنيفة في ساعة متأخرة من مساء السبت وحتى صباح الأحد، مما أدى إلى سماع دوي انفجارات في جميع أنحاء المدينة وإشعال ومضات باللونين الأحمر والأبيض لمدة 30 دقيقة تقريبا أمكن رؤيتها من على بعد كيلومترات عدة، وفق شهود من رويترز.
جاءت الغارات بعد أيام من قصف الاحتلال الإسرائيلي للضاحية الجنوبية التي تعتبر معقل جماعة حزب الله المدعومة من إيران مما أدى إلى اغتيال الأمين العام للجماعة حسن نصر الله وربما خليفته المحتمل هاشم صفي الدين.

وذكر مصدر أمني لبناني السبت إن الاتصال بهاشم صفي الدين انقطع منذ يوم الجمعة، بعد غارة جوية إسرائيلية بالقرب من مطار المدينة الدولي قيل إنها استهدفته.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اغتال نصر الله في ضربة على مقر القيادة المركزية للجماعة في بيروت يوم 27 أيلول/سبتمبر. وأكد حزب الله مقتله.

وذكرت مصادر أمنية لبنانية أن الضربات الإسرائيلية منذ يوم الجمعة على الضاحية وهي منطقة سكنية ومعقل لحزب الله إلى الجنوب من وسط بيروت تمنع رجال الإنقاذ من تمشيط موقع الضربة الإسرائيلية.

ولم يصدر حزب الله حتى الآن أي تعليق على مصير صفي الدين منذ وقوع الهجوم.

وسيكون اغتياله بمثابة ضربة أخرى للجماعة اللبنانية وإيران التي تدعمها. وأدت الضربات الإسرائيلية في أنحاء المنطقة على مدى العام الماضي، والتي تسارعت وتيرتها بشكل حاد في الأسابيع القليلة الماضية، إلى مقتل كثيرين من قيادات حزب الله.

ووسَّعت إسرائيل نطاق ضرباتها على لبنان، وقال مسؤول أمني لبناني إن إسرائيل نفذت للمرة الأولى ضربة جوية على مدينة طرابلس بشمال البلاد السبت، بعد قصف الضاحية الجنوبية لبيروت مجددا ومحاولات أخرى من القوات الإسرائيلية للتوغل بريا في جنوب لبنان.

وقال شهود من رويترز إن إسرائيل نفذت ثماني ضربات على الأقل على الضاحية الجنوبية لبيروت في وقت متأخر من مساء السبت منها ضربات بالقرب من مطار بيروت الرئيسي بعد أن أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات لسكان بعض المباني بإخلائها فورا.

وقبل التصعيد الأخير، كان تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله يقتصر في الغالب على منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بالتوازي مع الحرب التي تشنها إسرائيل منذ عام على غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري السبت إن إسرائيل قتلت 440 مقاتلا من حزب الله في عملياتها البرية في جنوب لبنان ودمرت 2000 هدف للحزب. ولم يعلن حزب الله عن أي عدد للضحايا.

وتقول إسرائيل إنها كثفت هجومها على حزب الله حتى يتسنى لعشرات الآلاف من مواطنيها العودة بأمان إلى منازلهم في الشمال الذي يقصفه حزب الله منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

وقالت سلطات الاحتلال الإسرائيلية السبت إن تسعة جنود إسرائيليين قتلوا في جنوب لبنان حتى الآن.

شهداء مدنيون ونزوح
قال مسؤولون لبنانيون إن الهجوم الإسرائيلي أودى أيضا بحياة مئات المدنيين اللبنانيين، ومنهم مسعفون، وأجبر أكثر من 1.2 مليون يمثلون حوالي ربع السكان على النزوح.

وقال مسؤول أمني لبناني لرويترز إن الغارة التي نفذتها إسرائيل السبت على مخيم للاجئين الفلسطينيين في مدينة طرابلس أدت إلى اغتيال عضو في حركة حماس وزوجته وطفلين. وذكرت وسائل إعلام تابعة لحماس إن الضربة قتلت سعيد عطا الله القيادي بجناحها العسكري.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق أنه اغتال عضوين من حماس في لبنان، لكنه لم يفصح عن مكان العملية. ولم يصدر تعليق من حماس حتى الآن.

وفي شمال إسرائيل، دفعت صفارات الإنذار من شن غارات جوية السكان إلى الفرار إلى الملاجئ وسط إطلاق صواريخ من لبنان.

وقال حزب الله إنه أطلق صواريخ على ما قال إنها "شركة ألتا للصناعات العسكرية قرب (قاعدة) سخنين" القريبة من مدينة حيفا بوابل من الصواريخ. ولم يتضح بعد ما يشير إليه حزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مقذوفين عبرا من لبنان وإنه جرى اعتراض أحدهما بينما سقط الآخر دون إلحاق أضرار.

ذكرى السابع من أكتوبر
تأتي أعمال العنف الأحدث مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 عندما شنت حركة حماس هجوما على أراض فلسطينية تحلتها إسرائيل أدى وفقا للإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.

وتشير إحصاءات وزارة الصحة في غزة إلى أن الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ ذلك الحين أدت إلى استشهاد قرابة 42 ألف فلسطيني وتسببت في نزوح جميع السكان تقريبا.

وأطلقت إيران وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل يوم الثلاثاء لكنها لم تسبب أضرارا تذكر. وفقدت إيران قادة مهمين من الحرس الثوري جراء غارات جوية إسرائيلية هذا العام.

وتدرس إسرائيل خيارات ردها على الهجوم الإيراني.

وارتفعت أسعار النفط على خلفية احتمالات استهداف إسرائيل لمنشآت نفط إيرانية.

وحث الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل يوم الجمعة على البحث عن بدائل لضرب البنية التحتية النفطية الإيرانية.

وقال مسؤول عسكري أميركي السبت إن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا وصل إلى الشرق الأوسط. وامتنع المسؤول عن تحديد الدولة التي وصل إليها أو تأكيد تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأنه وصل إلى إسرائيل لإجراء مشاورات مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين.-(رويترز)

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