حزب الله يعلق على تقارير بشأن مصير صفي الدين

وقالت دائرة العلاقات العامة للحزب في بيان، إن بعض وسائل الإعلام تنشر أخبارا تنسبها إلى مصادر في حزب الله "تتعلق بمصير مسؤوليه عقب الغارات الوحشية على الضاحية الجنوبية".



ويأتي ذلك عقب تقارير وكالات صحفية نسبت أخبارها إلى مصادر رفيعة في حزب الله في وقت سابق اليوم، تتحدث أن الاتصال مع صفي الدين مقطوع منذ الغارات الإسرائيلية مساء الخميس.





وأكدت دائرة الحزب مجددا أنه "لا يوجد لدينا مصادر في حزب الله (تصرح لوسائل إعلام)، وموقفنا يصدر في بيان رسمي صادر عن دائرة العلاقات الإعلامية"، مشيرة إلى أن بعض وسائل الإعلام، لا سيما عدد من المواقع الإلكترونية، نشرت أخبارا وصفتها بالكاذبة وشائعات تتعلق بالوضع التنظيمي لعدد من كبار مسؤولي الحزب.



واعتبرت أن تلك الأخبار تندرج في إطار ما سمته الحرب النفسية المعنوية "ضد جمهور المقاومة من قبل الذين سخّروا أقلامهم وألسنتهم ومواقعهم في خدمة الاحتلال الصهيوني"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن البيان.







وبعد 10 غارات إسرائيلية متتالية وصفت بالأقوى على ضاحية بيروت الجنوبية مساء الخميس الماضي، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن طائرات تابعة له قصفت مقر الاستخبارات المركزي لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.



وفي حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القيادي في حزب الله هاشم صفي الدين هو الهدف الرئيس لتلك الغارات، رفض الجيش الإسرائيلي نفي أو تأكيد ذلك، وفق ما أفادت به هيئة البث العبرية الرسمية اليوم السبت.



كما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن هناك مؤشرات متزايدة على أن صفي الدين قتل في غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الخميس.



وتردد في وسائل إعلام إسرائيلية اسم صفي الدين بوصفه أحد المرشحين الأوفر حظا لتولي منصب الأمين العام لحزب الله، خلفا لحسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل بالضاحية في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.



ومنذ 23 سبتمبر الماضي، وسعت إسرائيل نطاق حربها على قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية توصف بغير المسبوقة، إلى جانب البدء في توغل بري بجنوب لبنان.

(الأناضول)

