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استطلاع: ربع الإسرائيليين يرغبون في مغادرة البلاد

10/6/2024 4:51:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جاء في استطلاع للرأي العام في إسرائيل، أن نحو ربع الإسرائيليين نظروا في إمكانية مغادرة البلاد مؤقتا على الأقل بسبب الحرب والأعمال القتالية.

ووفقا لمعطيات الاستطلاع الذي أجرته شركة Kantar Insights وشركة التلفزيون والإذاعة الحكومية Kan، قال 23% من الذين تم استطلاع آرائهم إنهم فكروا في هذا الاحتمال، لكنهم ما زالوا في إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، أشار 67% من المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم لم يفكروا حتى في المغادرة.


ولم يجيب 9% من المشاركين على السؤال أو قالوا إنهم لا يعرفون الإجابة عليه. وأفاد 1% فقط من المشاركين أنهم غادروا إسرائيل بالفعل وعادوا أو يخططون للعودة.


وفي الوقت نفسه، أظهر الاستطلاع أن مؤيدي المعارضة كانوا أكثر ميلا للتفكير في المغادرة (36% من هؤلاء المشاركين) مقارنة بأولئك الذين يدعمون الائتلاف الحاكم (14%).


وانتشرت حالة هلع كبيرة بين الإسرائيليين عقب انطلاق معركة "طوفان الأقصى" قبل عام، ما تسبب بخلو رفوف المتاجر من السلع والمواد الغذائية ومغادرة الكثيرين للبلاد.-(روسيا اليوم)

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