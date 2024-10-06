استطلاع: ربع الإسرائيليين يرغبون في مغادرة البلاد

ووفقا لمعطيات الاستطلاع الذي أجرته شركة Kantar Insights وشركة التلفزيون والإذاعة الحكومية Kan، قال 23% من الذين تم استطلاع آرائهم إنهم فكروا في هذا الاحتمال، لكنهم ما زالوا في إسرائيل.



وفي الوقت نفسه، أشار 67% من المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم لم يفكروا حتى في المغادرة.



ولم يجيب 9% من المشاركين على السؤال أو قالوا إنهم لا يعرفون الإجابة عليه. وأفاد 1% فقط من المشاركين أنهم غادروا إسرائيل بالفعل وعادوا أو يخططون للعودة.



وفي الوقت نفسه، أظهر الاستطلاع أن مؤيدي المعارضة كانوا أكثر ميلا للتفكير في المغادرة (36% من هؤلاء المشاركين) مقارنة بأولئك الذين يدعمون الائتلاف الحاكم (14%).



وانتشرت حالة هلع كبيرة بين الإسرائيليين عقب انطلاق معركة "طوفان الأقصى" قبل عام، ما تسبب بخلو رفوف المتاجر من السلع والمواد الغذائية ومغادرة الكثيرين للبلاد.-(روسيا اليوم)

