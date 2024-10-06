الطباع يبحث تعزز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الأردن وعُمان



وأكد الطباع، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الجمعية على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الأردن وسلطنة عُمان، مشيراً إلى أهمية مواصلة الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.



وأبرز الطباع أهمية القطاعات الاقتصادية مثل السياحة، السياحة العلاجية، العالي، والمقاولات كقطاعات واعدة للتعاون الاستثماري بين الأردن وسلطنة عُمان.

وأكد على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال الأردني-العُماني لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة.



واكد الطباع على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 157.3 مليون دولار خلال عام 2023، داعياً إلى تعزيز التعاون لرفع هذا الرقم بما يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة المتاحة.



من جانبها، أعربت السفيرة النعيمي عن تقديرها لجهود الجمعية في تعزيز العلاقات الاقتصادية، مؤكدة التزام السفارة الأردنية في سلطنة عُمان بدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.



وأشارت إلى أهمية الترويج للقطاعات ذات الميزة التنافسية في الأردن وزيادة الاستثمارات العُمانية في المملكة.



حضر اللقاء عضو مجلس الإدارة يسري طهبوب والمدير العام للجمعية طارق حجازي