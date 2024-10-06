الطباع يبحث تعزز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الأردن وعُمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، مع سفيرة الأردن المعينة حديثاً لدى سلطنة عُمان، ثروت النعيمي، آفاق التعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية بين البلدين.
وأكد الطباع، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الجمعية على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الأردن وسلطنة عُمان، مشيراً إلى أهمية مواصلة الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأبرز الطباع أهمية القطاعات الاقتصادية مثل السياحة، السياحة العلاجية، التعليم العالي، والمقاولات كقطاعات واعدة للتعاون الاستثماري بين الأردن وسلطنة عُمان.
وأكد على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال الأردني-العُماني لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
واكد الطباع على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 157.3 مليون دولار خلال عام 2023، داعياً إلى تعزيز التعاون لرفع هذا الرقم بما يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة المتاحة.
من جانبها، أعربت السفيرة النعيمي عن تقديرها لجهود الجمعية في تعزيز العلاقات الاقتصادية، مؤكدة التزام السفارة الأردنية في سلطنة عُمان بدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأشارت إلى أهمية الترويج للقطاعات ذات الميزة التنافسية في الأردن وزيادة الاستثمارات العُمانية في المملكة.
حضر اللقاء عضو مجلس الإدارة يسري طهبوب والمدير العام للجمعية طارق حجازي
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