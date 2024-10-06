الجغبير: الصناعات الأردنية تتوسع بأسواق غير تقليدية



وذكر الجغبير أن الصادرات الصناعية ورغم تراجع نموها الكلي خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة %3 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلا انها أظهرت مؤشرات نوعية في الحضور السوقي، إذ ازدادت حصتها في الأسواق التقليدية من خلال النمو الملحوظ بصادراتها نحو الدول العربية بحوالي 12% لتصل إلى 1,944 مليون دينار نتيجة النمو الملحوظ لكل من العراق والسعودية ومصر بنسبة 50% و14% و43% على التوالي، بالإضافة إلى النمو لدول أمريكا الشمالية بأكثر من 14% ولتصل 1,342 مليون دينار وخاصة لسوق الولايات المتحدة ونمو الصادرات إليه بأكثر من 16%.



وأكد الجغبير بأن التوسع الملحوظ سُجل على صعيد الأسواق غير التقليدية أيضاً، إذ ارتفعت الصادرات بشكل واضح لعدد من الاسواق الأوروبية أبرزها أوكرانيا بحجم زيادة 17 مليون، وبلجيكا 16 مليون دينار، والنرويج 9 مليون دينار، وايطاليا 6 مليون، بالإضافة الى فنلندا بحجم زيادة 6 مليون دينار، كما حققت صادراتنا نمواً ملحوظاً لدول كوريا الجنوبية واليابان بنسب 138% و66% توالياً، ودخلت لأسواق جديدة كلياً مثل بورما، لاتيفيا، ولوكسمبرغ، وشدد الجغبير على ان هذا التوسع اللافت جاء في ظل التحديات الإقليمية والتوترات السياسية التي قد تعرقل العمليات التصديرية، مما يعكس قوة ومرونة القطاع الصناعي الأردني وقدرته على التكيف والنمو في بيئات معقدة وصعبة.





وأضاف الجغبير إلى نمو العديد من القطاعات الصناعية، في مقدمتها قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، الذي سجل زيادة بأكثر من 175 مليون دينار، وبنسبة نمو21.5% يليه قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والذي حقق نمواً هو الآخر بأكثر من 106 مليون وبنسبة نمو 30.1% كما استمر قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، اذ ارتفعت صادراته بنسبة 5.18%، كما ارتفعت صادرات قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية أكثر من 96 مليون دينار وبنسبة 19.6%.



ونوه الجغبير إلى أن تراجع صادرات بعض القطاعات الصناعية الفرعية أبرزها قطاع الصناعات الأنشائية والصناعات التعدينية وقطاع الهندسية والكهربائية، وعزى ذلك إلى التقلبات السعرية العالمية لبعض المنتجات بالإضافة إلى تغير عوامل الطلب نتيجة الأحداث الاقليمية.



وذكر الجغبير بأن المنتجات الوطنية ما زال أمامها العديد من الفرص للتوسع ودخول أسواق جديدة، شريطة إزالة التحديات التي تقف في طريقها، والتي تحتاج لمزيد من الدعم والترويج، وقد أشار بأن وصول المنتجات الوطنية لهذا المستوى من التصدير رغم كافة ما يواجهها ما هو إلا دليل يعكس ويؤكد حجم الإمكانيات والمقومات المتميزة، ويظهر مدى قدرة المنتجات الاردنية على اختراق الأسواق والأقاليم العالمية غير التقليدية، ويبين مستوى التطور وحجم التقدم في المنتجات الاردنية والقاعدة الإنتاجية الضخمة والمتنوعة.