الحبس لـمتعاطية حولت دينارا إلى لول لتعاطي الكريستال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
موفق كمال
فككت إدارة
مكافحة المخدرات شبكة مروجين ومتعاطين للمواد المخدرات ضمن منطقة عمان الغربية،
ضبط خلالها 3 متهمين و7 أظناء بينهم 3 سيدات، إحداهن كانت تتعاطى مادة الكريستال
المخدرة عبر لف ورقة نقدية من فئة الدينار الأردني.
وأدانت محكمة أمن
الدولة المتهمين والاظناء بتهم ترويج المخدرات وتعاطيها وحيازتها وبيعها بقصد
الاتجار، وتعاطي المستحضرات والمواد المخدرة.
وحسب قرار الحكم
الذي أيدته محكمة التمييز، فإن المتهمين الاول والثاني والثالث، بالاضافة الى بعض
الاظناء، هم من ذوي الاسبقيات بقضايا المخدرات، حيث وردت معلومات لمكافحة المخدرات
حول تعاملهم مع المواد المخدرة، وعلى ضوء ذلك أجرى أحد مرتبات مكافحة المخدرات
اتصالا مع المتهم الثاني وطلب منه كميات من الحشيش والكبتاجون والكريستال مقابل
مبلغ 730 دينارا، كما تم الاتفاق ان تكون منظقة تلاع العلي مكانا للاستلام
والتسليم.
ولحظة عملية
التسليم، حضر المتهم الثاني بواسطة مركبة يرافقه شخصين، حيث ترجل المتهم الثاني
وصعد بالمركبة التي كان يستقلها مرتبات من مكافحة المخدرات، حيث زودهم بكف من مادة
الحشيش المخدرة وكيس بداخله كمية من حبوب الكبتاجون، وأبلغهم ان مادة الكريستال
غير متوفرة الآن وانه يحتاج الى ساعتين حتى يتمكن من تزويدهم بها، وبناء على ذلك
قام احد مرتبات المكافحة بتزويده مبلغ 550 دينارا، وبعدها تم القبض على المتهمين
الأول والثاني والثالث.
وبتفتيشهم تم
العثور على كميات من المواد مخدرة، كما تم القبض على عدد من الاظناء، وبتفتيش
شققهم وجميعها في عمان الغربية، تم ضبط ادوات مستخدمة للتعاطي ومواد مخدرة تنوعت
ما بين الحشيش والكبتاجون والكريستال، إضافة الى مستحضرات غير مسموح تداولها.
وبضبط الظنينة
الرابعة في القضية تم العثور على ورقة نقدية من فئة الدينار على شكل (لول) تستخدم
في تعاطي الكريستال، وكذلك لول بلاستيكي.
وتراوحت احكام المتهمين والاظناء من الحبس 3
سنوات ونصف وغرامة 3500 دينار الى الحبس لمدة شهرين وغرامة 200 دينار، كما برأت
احد الاظناء من تهم التعاطي.
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