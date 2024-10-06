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الحبس لـمتعاطية حولت دينارا إلى لول لتعاطي الكريستال

10/6/2024 4:51:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) موفق كمال فككت إدارة مكافحة المخدرات شبكة مروجين ومتعاطين للمواد المخدرات ضمن منطقة عمان الغربية، ضبط خلالها 3 متهمين و7 أظناء بينهم 3 سيدات، إحداهن كانت تتعاطى مادة الكريستال المخدرة عبر لف ورقة نقدية من فئة الدينار الأردني.
وأدانت محكمة أمن الدولة المتهمين والاظناء بتهم ترويج المخدرات وتعاطيها وحيازتها وبيعها بقصد الاتجار، وتعاطي المستحضرات والمواد المخدرة.

وحسب قرار الحكم الذي أيدته محكمة التمييز، فإن المتهمين الاول والثاني والثالث، بالاضافة الى بعض الاظناء، هم من ذوي الاسبقيات بقضايا المخدرات، حيث وردت معلومات لمكافحة المخدرات حول تعاملهم مع المواد المخدرة، وعلى ضوء ذلك أجرى أحد مرتبات مكافحة المخدرات اتصالا مع المتهم الثاني وطلب منه كميات من الحشيش والكبتاجون والكريستال مقابل مبلغ 730 دينارا، كما تم الاتفاق ان تكون منظقة تلاع العلي مكانا للاستلام والتسليم.

ولحظة عملية التسليم، حضر المتهم الثاني بواسطة مركبة يرافقه شخصين، حيث ترجل المتهم الثاني وصعد بالمركبة التي كان يستقلها مرتبات من مكافحة المخدرات، حيث زودهم بكف من مادة الحشيش المخدرة وكيس بداخله كمية من حبوب الكبتاجون، وأبلغهم ان مادة الكريستال غير متوفرة الآن وانه يحتاج الى ساعتين حتى يتمكن من تزويدهم بها، وبناء على ذلك قام احد مرتبات المكافحة بتزويده مبلغ 550 دينارا، وبعدها تم القبض على المتهمين الأول والثاني والثالث.

وبتفتيشهم تم العثور على كميات من المواد مخدرة، كما تم القبض على عدد من الاظناء، وبتفتيش شققهم وجميعها في عمان الغربية، تم ضبط ادوات مستخدمة للتعاطي ومواد مخدرة تنوعت ما بين الحشيش والكبتاجون والكريستال، إضافة الى مستحضرات غير مسموح تداولها.

وبضبط الظنينة الرابعة في القضية تم العثور على ورقة نقدية من فئة الدينار على شكل (لول) تستخدم في تعاطي الكريستال، وكذلك لول بلاستيكي.

وتراوحت احكام المتهمين والاظناء من الحبس 3 سنوات ونصف وغرامة 3500 دينار الى الحبس لمدة شهرين وغرامة 200 دينار، كما برأت احد الاظناء من تهم التعاطي.

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