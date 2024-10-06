يوسف يحرز برونزية بطولة العالم للتايكواندو للناشئين

يوسف يحرز برونزية بطولة العالم للتايكواندو للناشئين
التاريخ
10/6/2024 4:51:32 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد-
فاز لاعب
المنتخب الوطني للتايكواندو محمود
يوسف اليوم بالميدالية البرونزية لوزن 59 كغم، في اختتام منافسات بطولة العالم
للناشئين في كوريا الجنوبية.
وبدأ يوسف مشواره في البطولة بالفوز على لاعب
البوسنة والهرسيك فاهرودين اديلوفيتش 2-0، وعلى لاعب السويد تيم الفونسو 2-1، وعلى
تايلندا فوانغنوي ثانابوم 2-1 وخسر في دور
نصف النهائي أمام لاعب كوريا الجنوبية جونهو سيم 0-2.
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