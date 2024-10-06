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يوم المعلم

10/6/2024 4:45:06 AM
(MENAFN- Al Watan) المواطن المخلص يحمل على عاتقه أمانة الإصلاح والإعمار في الأرض في كفاح لا يضاهيه سوى شغف العطاء وحب الوطن، والمواطنة ليست حكرا على صاحب المهنة فقط فكل صاحب همة هو ممثل لأعمدة التنمية الملهمة كل في مجاله وقصة ولائه سواء في بيته أو مقر عمله وحتى خارج وطنه.
ومهنة التعليم، مهنة الأنبياء والرسل هي حاضنة البذور وساقية جذور الانتماء للدين والوطن، حملت هذه الجذور أغصانا مثمرة رغم كل عواصف التحديات التي اجتاحت الميدان التعليمي في السنوات القليلة الماضية.
تمَيُّز مهنة التعليم ليس في كون المعلم نموذج المواطن الصالح في نفسه- فقط- بل يتعدى الإصلاح الذاتي إلى دوره الإستراتيجي في كونه مصنع الأجيال، فداخل حجرة الصف تدور أهم عمليات الإصلاح والتربية التي تُغذي المجتمع بأدواته الصلبة فكريا وعقائديا، اليوم هو يوم حماة الوطن وبُناة الفكر، بأقلامهم فقط سطروا وجود أبناء الوطن المشرف في خريطة التنافسية العالمية وبدفاترهم حصنوا فكر النشء بمصفوفة القيم والمعرفة فتمخض عن هذا الجهد علماء ببشت سعودي، المصحف بيمينهم، والخفاق الأخضر يحرك خفقات قلوبهم.
أهم درس سيدركه هذا الجيل أن يوم المعلم تحد سيقفون فيه عاجزين عن الشكر، متأملين طريق المستقبل الذي انبثق من ماضٍ رصين أسّسهُ صنف من البشر لن توفيه حقه في يوم ولا حتى ألف عام.
فإن كان بحر الإخلاص لا نهاية له فالمعلم بقاربه الصغير شق عبابه وساندته الحيتان مستغفرة له.
شكرا لكل معلم/ة صدق وضحى وأعطى وأجزل.

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