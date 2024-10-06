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رياح مثيرة للغبار في المدينة وأمطار على 4 مناطق

10/6/2024 4:45:05 AM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم-بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة المدينة المنورة ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

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