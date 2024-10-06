رياح مثيرة للغبار في المدينة وأمطار على 4 مناطق

رياح مثيرة للغبار في المدينة وأمطار على 4 مناطق
التاريخ
10/6/2024 4:45:05 AM
(MENAFN
- Al Watan)
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم-بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة المدينة المنورة ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.
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