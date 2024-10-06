د. آل هيازع : خادم الحرمين قائد فريد في حكمته وعطائه ورؤيته الثاقبة

MENAFN - Al Watan) رفع رئيس الفيصل الدكتور محمد بن علي آل هيازع، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – أيدهم الله – والشعب السعودي الوفي، بمناسبة الذكرى العاشرة لبيعة قائد مسيرة التنمية والعطاء، المتفرد في الحكمة والرؤية الثاقبة، خادم الحرمين الشريفين، الذي قدم لوطنه- عبر تاريخه المليء بالإنجازات – فكراً وتخطيطاً استراتيجياً، ساهم في تحقيق نقلة غير مسبوقة في التطوير والتحديث، مع الحفاظ على الهوية الوطنية، والمبادئ الراسخة القائمة على العدالة والتنمية والاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي، والوحدة واستقلالية القرار السياسي الداخلي والخارجي بكفاءة وحنكة وإلمام تام، بمقدرات الوطن وتراثه وثقافته وحضارته وتاريخه التليد.

وأكد "آل هيازع" أن بيعة خادم الحرمين الشريفين بسنواتها العشرة المباركة، كانت شاهد عيان على نهضة وطن، ومسيرة تنموية شاملة مظفرة، ومكانة عالمية، جعلت المملكة تحتل الريادة في كثير من المجالات، إضافة إلى الثقل السياسي والدبلوماسي، والقوة الإقليمية الكبرى سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.

وأوضح، أن الإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لم تكن لتحدث، مالم يكن هناك بناء قوي ومدروس للإنسان السعودي، مكنت من منافسة الانسان السعودي عالمياً وتميزه في مجالات عديدة منها الطب والبحث العلمي والفنون والرياضة والثقافة، والتراث والتاريخ، مع الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيزها.

وأشار د. الهيازع إلى أن جامعة الفيصل تسير في ركب التقدم الذي انتهجته الدولة السعودية الشابة، حيث سجلت الجامعة أســرع معــدلات النمــو الكيفــي فــي التعليــم الجامعــي الوطنــي، مستهدفة اتّباع المعايير الأكاديميّة المتعارف عليها في المؤسسات التعليميّة العالمية الكبرى، لتحقيق الاعتمـادات الأكاديمية الخاصــة والعامــة لبرامجهــا محليــًّا ودوليــًّا. فحققت مراكز مرموقة وفق عدد من التصنيفات العالمية، وعقدت الشــراكات العلميــة مــع أفضل الجامعــات العالميــة ، ولاسيّما فــي مجــال البحــث العلمــي الــذي يعــد مــن أهمّ أولويــات الجامعة، قائلاً: " إن جامعة الفيصل تمثل مسيرة وطن أوْلى قادته العلم أهمية قصوى وذللت أمامه الصعاب والتحديات؛ لتصبح المملكة دولة شابة، شبابها يحتلون مراكز مرموقة عالمياً، في جميع المجالات".

وسأل رئيس جامعة الفيصل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويديم على وطننا الغالي أمنه وأمانه ورخائه.