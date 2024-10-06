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القنصلية السعودية في هيوستن تصدر تنبيها للمواطنين بشأن عاصفة ميلتون

10/6/2024 4:45:04 AM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت القنصلية العامة في هيوستن تنبيها لجميع المواطنين المتواجدين في الولاية بتوخي الحيطة والحذر ومتابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بشأن العاصفة الاستوائية (ميلتون).
وقالت القنصلية في منشور لها عبر منصة X: إشارة إلى الاعلانات الصادرة من السلطات في ولاية فلوريدا بشأن

العاصفة الاستوائية (ميلتون)، تود القنصلية العامة في هيوستن التنبيه على جميع المواطنين المتواجدين في الولاية بتوخي الحيطة والحذر ومتابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات وعند الحاجة للمساعدة يرجى الاتصال على أرقام الطوارئ التالية:

281-889-0570

281-917-8658

281-917-8305

MENAFN06102024000089011017ID1108750170

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