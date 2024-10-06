القنصلية السعودية في هيوستن تصدر تنبيها للمواطنين بشأن عاصفة ميلتون

(MENAFN
- Al Watan)
أصدرت القنصلية العامة في هيوستن تنبيها لجميع المواطنين المتواجدين في الولاية بتوخي الحيطة والحذر ومتابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بشأن العاصفة الاستوائية (ميلتون).
وقالت القنصلية في منشور لها عبر منصة X: إشارة إلى الاعلانات الصادرة من السلطات في ولاية فلوريدا بشأن
العاصفة الاستوائية (ميلتون)، تود القنصلية العامة في هيوستن التنبيه على جميع المواطنين المتواجدين في الولاية بتوخي الحيطة والحذر ومتابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات وعند الحاجة للمساعدة يرجى الاتصال على أرقام الطوارئ التالية:
281-889-0570
281-917-8658
281-917-8305
MENAFN06102024000089011017ID1108750170
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