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فلوريدا تعلن حالة الطوارئ تحسبًا للعاصفة ميلتون

10/6/2024 4:44:56 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلن حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، رون ديسانتيس، اليوم، عن حالة الطوارئ في 35 مقاطعة بالولاية تحسبًا للعاصفة الاستوائية "ميلتون" بما في ذلك جميع مقاطعات منطقة خليج تامبا. ومن المتوقع أن تتحول العاصفة الاستوائية "ميلتون" إلى إعصار خطير قد يضرب الساحل الغربي لفلوريدا الأسبوع المقبل مع رياح عاتية وفيضانات تهدد الحياة وأمطار غزيرة، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
ووفقًا للمركز الوطني للأعاصير، فمن المتوقع أن تصدر مراكز الأرصاد الوطنية تحذيرات من الإعصار والفيضانات الساحلية لبعض أجزاء فلوريدا، في وقت لاحق اليوم، قد تصل سرعة الرياح المستمرة للعاصفة إلى 115 ميلًا في الساعة تقريبا (185 كلم في الساعة) عندما تضرب الساحل الغربي لفلوريدا، بالقرب من سانت بطرسبرغ وتامبا، وهذا يعادل إعصارًا من الفئة 2 أو الفئة 3.

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