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قوات الاحتلال الإسرائيلي تجبر نحو نصف مليون فلسطيني على النزوح من شمال غزة

10/6/2024 4:44:51 AM
(MENAFN- Al Watan) أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، نحو نصف مليون فلسطيني على النزوح من منازلهم في مدينة غزة وشمالها، واعتبرتها مناطق قتال خطيرة، بالتزامن مع اجتياح الدبابات الإسرائيلية لعدة محاور في شمال قطاع غزة، بعد ليلة دامية أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من الأطفال والنساء.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي ألقت منشورات على سكان شمال القطاع، تطالبهم بالنزوح عن منازلهم ومراكز الإيواء، في أكبر عملية نزوح منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع قبل نحو عام، ترافق ذلك مع اجتياح دبابات الاحتلال لمخيم جباليا، وبيت لاهيا، وبيت حانون، وحي الزيتون والشجاعية، وشوهد آلاف الفلسطينيين يتدفقون إلى الشوارع الرئيسة في محاولة للوصول لمناطق آمنة على وقع عمليات القصف العنيفة والتهجير القسري.

MENAFN06102024000089011017ID1108750168

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