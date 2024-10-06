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بوركينا فاسو تسحب تصاريح التعدين من بعض الشركات الأجنبية

10/6/2024 4:44:41 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن زعيم المجلس العسكري في بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، السبت، نية بلاده سحب تصاريح التعدين من بعض الشركات الأجنبية، مع التركيز على زيادة إنتاج الذهب المحلي.

لم يوضح تراوري أي تصاريح سيتم إلغاؤها، ولكنه أعرب عن رأيه في خطاب إذاعي، قائلاً ((نحن نعرف كيف نستخرج ذهبنا، ولا أفهم لماذا نسمح للشركات متعددة الجنسيات بالتعدين هنا)).

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وأكد زعيم المجلس العسكري أن بلاده ستتجه نحو سحب تصاريح التعدين، رغم عدم تقديم تفاصيل إضافية حول هذا القرار.

يُعتبر الذهب المصدر الرئيسي للتصدير في بوركينا فاسو، حيث أدى الإحباط الناتج عن أزمة أمنية طويلة الأمد إلى تولي المجلس العسكري السلطة في عام 2022، ومنذ ذلك الحين عملت الحكومة على تقليص العلاقات مع حلفائها الغربيين وتعزيز الروابط مع روسيا.

توجد في بوركينا فاسو عدة شركات تعدين، من بينها إنديفور مايننج المدرجة في بورصة لندن، ووست أفريكان ريسورسز الأسترالية، ونوردجولد الروسية، وأوريزون جولد كوربوريشن الكندية.

المصدر:

MENAFN06102024000202011048ID1108750167

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