إنهاء خفض إنتاج أوبك+ قد يزيد تكاليف نقل النفط المرتفعة بالفعل

MENAFN - Al-Borsa News) تسود توقعات أن ترتفع تكلفة تأجير ناقلات النفط، إذا نفذ تحالف“أوبك+” تعهده بإنهاء خفض الإنتاج، بعدما شهدت تكاليف شحن النفط وأسهم شركات الناقلات ارتفاعاً كبيراً، في ظل تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران.

ومن شأن تصاعد وتيرة الصراع أن يدفع بعض التجار في بعض أنحاء العالم إلى تأمين احتياجاتهم من الخام بشكل عاجل.

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في يوم 5 سبتمبر الماضي، اتفقت 8 دول أعضاء في“أوبك+” وهي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، على تمديد تخفيضاتها الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر، وفق بيان أصدره التحالف حينذاك.

بعد ذلك سيتم إنهاء هذه التخفيضات تدريجياً على أساس شهري بدءاً من 1 ديسمبر 2024. وأعاد البيان التأكيد على“المرونة في تعليق التعديلات مؤقتاً أو عكسها حسب الضرورة”.

قد ترتفع نسبة تشغيل ناقلات النفط إلى 90% العام المقبل إذا نفذ“أوبك+”تعهده بإلغاء تخفيضات الإنتاج، حسب مذكرة بحثية كبتها محللون لدى شركة“جيفريز”، وفق“بلومبرج”.

وستكون نسبة تشغيل ناقلات النفط أعلى من أي وقت مضى في تلك الفترة، ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات الناقلات الكبيرة إلى حوالي 100 ألف دولار يومياً، بسبب زيادة الطلب على نقل النفط.

كما تتوقع“جيفريز” أنه بحلول عام 2027، سيحدث استخدام كميات كبيرة من مخزونات النفط، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في تكاليف نقل النفط.

خلال الأسبوع الماضي، قفزت عائدات السفن من فئة“أفراماكس”، التي تُستخدم لنقل شحنات النفط الأمريكية بحجم 700 ألف برميل إلى أوروبا، بنسبة 249% لتصل إلى نحو 58 ألف دولار في اليوم، وفقاً لبورصة البلطيق في لندن، حسبما أفادت“بلومبرج”.

تُستخدم هذه السفن في الرحلات الدولية قصيرة المسافة نسبياً، ما يجعلها في كثير من الأحيان الخيار الأمثل لتلبية الطلب الفوري على النفط من المصافي.

وكتب محللو“جيفريز”، في مذكرة أن“تقارير وسطاء الشحن عن نشاط كبير في ترتيبات استئجار السفن بقطاع الناقلات متوسطة الحجم من سوق الخليج الأمريكي دفعت الأسعار للارتفاع، تلعب التوترات في الشرق الأوسط دوراً إلى حد ما في حجز الشحنات، ربما في وقتٍ أبكر من المعتاد”.

تضاعف التقييم العام لعوائد سفن“أفراماكس” في بورصة البلطيق الأسبوع الماضي ليصل إلى ما يزيد قليلاً عن 42 ألف دولار في اليوم.

وشهدت الناقلات من فئة“سويس ماكس” زيادة بنسبة 56% لتصل إلى 36 ألف دولار الأسبوع الماضي، أما ناقلات النفط الخام الكبيرة جداً، وهي أكبر فئة من السفن التي تنشر البورصة أسعارها، فحققت زيادة 10%.

في حين لم يؤد هجوم إيران على إسرائيل حتى الآن إلى أي تعطيل لتدفقات النفط، إلا أن سعر الخام ارتفع بنحو 8% الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ أوائل العام الماضي.

ودخلت إسرائيل وإيران، وكذلك وكلاء طهران في لبنان وغزة واليمن، في مواجهة على مدار العام الماضي، مما أثار مخاوف من صراع شامل قد يجر دولاً أخرى.

يمثل الشرق الأوسط نحو ثلث إمدادات النفط الخام في العالم. وتضخ إيران نحو 3.3 مليون برميل من النفط الخام يومياً في الأشهر الأخيرة، مما يجعلها ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك).

كتب محللون لدى“كلاركسونز سيكيوريتيز”، بينهم فروود موروكيدال، في مذكرة بحثية أن“المالكين ( لناقلات النفط) يضغطون على الأسعار وسط تزايد التوترات الجيوسياسية”.

وأضافوا:“الزيادة تتماشى مع الارتفاع الموسمي المعتاد مع اقتراب فصل الشتاء، مدعوماً بسوق قوية تتميز بنمو محدود في العرض وازدياد المخاطر الجيوسياسية”.

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