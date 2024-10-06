تبعات الحرب.. ضربة لقطاعات إسرائيلية حيوية وتآكل عُشر اقتصاد لبنان

MENAFN - Al-Borsa News) بينما تتمدد الحرب في المنطقة، وتدخل عامها الأول غداً الاثنين، تواجه اقتصادات دول الصراع، لاسيما إسرائيل ولبنان، سيناريوهات أحلاها مرّ، بما يهدد بتبدّد مليارات الدولارات، ناهيك عن فقدان المزيد من الأرواح وهي الخسارة الأفدح.

لبنان الذي يتعرض لغارات مدمرة متواصلة من قِبل إسرائيل، سيتأثر بشدة من الحرب وقد يتآكل حوالي 10%من ناتجه المحلي.

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في المقابل، ستواجه إسرائيل خسائر مؤلمة، ستطال آثارها بالدرجة الأولى قطاعات التكنولوجيا والسياحة والاستثمار الحيوية لاقتصادها، وفق محللين وخبراء تحدثوا لـ”الشرق”.

يواجه اقتصاد إسرائيل تحديات كبيرة حالياً بسبب الضغوط التراكمية للاشتباكات العسكرية المستمرة، ففي الأمد القريب؛“سيكون تأثير الحرب هو تحويل مواردها نحو الأغراض العسكرية بعيداً عن القطاع الخاص. وبالتالي، سيوفر الإنفاق العام بعض الدعم للناتج المحلي الإجمالي، لكن نشاط الاستثمار الخاص -سواء في قطاع الأعمال أو البناء- سيظل منخفضاً”، وفق فريق إدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في“بي إم أي BMI” التابعة لـ“فيتش سوليوشنز”.

ورجح محللو“بي إم أي” أن يكون التأثير الاقتصادي الرئيسي على المالية العامة مع تفاقم العجز إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و6% في 2025، مقارنةً بـ4.2% العام الماضي.

وفي أحدث تقاريرها، تتوقع مؤسسة الأبحاث أن ينمو اقتصاد إسرائيل دون توقعات الحكومة إلى 1% في 2024 و3.5% العام المقبل.

بدأت علامات على ضعف الاقتصاد الإسرائيلي تظهر، وإحداها هي عدم تعافي الاقتصاد بعد أن عاد 300 ألف جندي احتياطي تركوا وظائفهم عقب أحداث 7 أكتوبر 2023 إلى أماكن عملهم، بحسب سيجا توماس، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات“Ensah Advisory Partners”.

وأضاف أن العمليات العسكرية المستمرة، التي تشمل تكاليف المعدات والخدمات اللوجستية والأفراد، تفرض ضغوطاً متزايدة على المالية العامة للبلاد، وهو ما جعل وزير المالية الإسرائيلي يطالب المشرعين بالموافقة على زيادة عجز الميزانية لتلبية المطالب المتزايدة للإنفاق العسكري.

للمرة الثانية هذه السنة، خفضت“إس آند بي S&P” تصنيفها الائتماني لإسرائيل إلى“A” من“+A”، وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية، بفعل الزيادة الكبيرة في المخاطر الجيوسياسية والأمنية.

وتأتي خطوة الوكالة بعدما قامت زميلتها“موديز” الشهر الماضي بتخفيض التصنيف إلى“Baa1” من“A2′′، والإبقاء على نظرتها السلبية حيال التصنيف، وتوقعت عدم تحقيق الناتج المحلي لإسرائيل هذا العام أي نمو.

“ستتزايد الضغوط على اقتصاد إسرائيل نتيجة للحرب المستمرة بعد تعدد الجبهات وبلوغ عتبات الحرب الشاملة”، بحسب محمد شهاب الإدريسي، المدير التنفيذي في معهد الدراسات المستقبلية.

وقال:“انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في الأسابيع التي تلت السابع من أكتوبر 2023، واستمر الانحدار حتى عام 2024، حيث انخفض بنسبة 1.1% و1.4% إضافية في الربعين الأول والثاني”.

وأشار الإدريسي إلى أن الحرب ستؤدي إلى“خسارة اقتصاد إسرائيل الرفاه لصالح استمرار تغذية الآلة العسكرية شديدة التكلفة”، منوّهاً بأن“اقتصاد الحرب قادر على الاستمرار لثلاث سنوات على الأقل، بينما اقتصاد الدولة يفقد أهم رافعة وهي الاستثمار، خاصة مع نزوح الودائع من الجهاز المصرفي الإسرائيلي إلى الخارج، وهذه الأمور مرشّحة للتصاعد مع توسع الحرب”.

أكبر المخاوف التي تواجه الإسرائيليين هو التأثير المحتمل على قطاع التكنولوجيا الفائقة، وهو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في البلاد، كما أفاد توماس.

واعتبر رئيس“Ensah Advisory Partners” أن إعادة تخصيص الموارد نحو الدفاع والأمن“من شأنه أن يعطل هذا القطاع الحيوي، في حين يهدد الصراع المستمر بتقويض ثقة المستثمرين وتقليص عائدات السياحة”.

وشدّد توماس على أن“السياحة والتكنولوجيا ضروريان للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في إسرائيل، واستمرار الصراع أو تصعيده قد يؤدي إلى نكسات أشد وطأة، وزيادة الإنفاق العسكري قد تؤدي إلى تحويل التمويل بعيداً عن مشاريع البنية الأساسية المدنية، الأمر الذي يزيد من تقييد النمو الاقتصادي في الأمد البعيد”.

وفي الأمد القريب، رجّح أن تواجه إسرائيل ضغوطاً تضخمية وتباطؤاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي، مدللاً على تقديراته بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.7% على أساس سنوي بين أبريل ويونيو، ومعتبرًا أن العواقب طويلة الأجل على اقتصاد إسرائيل تعتمد إلى حد كبير على مدة الاشتباكات العسكرية ومدى استقرار المنطقة.

أفادت شركة المعلومات التجارية الإسرائيلية“كوفاس بي دي آي Coface Bdi”، بأن نحو 46 ألف شركة أغلقت أبوابها منذ بداية الحرب وحتى يوليو الماضي، وأن 75% منها شركات صغيرة، بما يشير إلى ضائقة كبيرة في القطاع الخاص.

مع ذلك، فإن اقتصاد إسرائيل“قد يستطيع امتصاص الضغوط المالية الناجمة عن الحرب في الأمد القريب، لكن ذلك قد يأتي على حساب النمو في الأمد البعيد”، كما رجّح توماس.

وأضاف أن صناعة الأسلحة في البلاد، بدعم من التحالفات الدولية القوية، وخاصة مع الولايات المتحدة، تشكل أساساً متيناً للاقتصاد، لكن رغم أنه يمكن أن تساعد صادرات الأسلحة على تعويض بعض التكاليف، إلا أن الحرب الطويلة قد تجبر الحكومة على خفض الخدمات العامة، أو رفع الضرائب، أو زيادة الدين العام.

قدمت الولايات المتحدة تاريخياً مساعدات عسكرية كبيرة لإسرائيل، تجاوزت 300 مليار دولار منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي حين لا يستبعد توماس مواصلة هذا الدعم، فإنه ينبّه إلى أن الدعم المالي المتزايد لإسرائيل، إلى جانب الإنفاق العسكري الحالي، قد يؤدي إلى تعميق العجز الأميركي، وخاصة إذا توسعت المشاركة العسكرية الأمريكية في المنطقة.

تعتزم وزارة الدفاع الأمريكية“البنتاغون”؛ إنفاق حوالي 1.2 مليار دولار لصيانة السفن الحربية المشاركة في العمليات العسكرية في البحر الأحمر، بجانب تجديد مخزونات الصواريخ التي أُطلقت لصد الهجمات الإيرانية ووكلائها، وفقاً لوثائق حديثة.

هذه الأموال تعتبر دعماً غير مباشر لإسرائيل، إذ أن الولايات المتحدة أطلقت نحو 12 صاروخاً من طراز“ستاندارد ميسايل” يوم الثلاثاء الماضي للدفاع عن إسرائيل ضد هجمات إيران، بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 120 مليون دولار.

وتطلب الإدارة الأمريكية حالياً 1.2 مليار دولار لدعم العمليات العسكرية في المنطقة، كما نقلت بلومبرج عن مصادر.

إلى جانب هذه المساعدات، لا يزال موقف المالية العامة لإسرائيل قوياً نسبياً، حيث تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بقليل من 60%، ما يشير إلى أن لديها الكثير من الحيز المالي لتمويل الحرب لمدة عام آخر، بحسب“بي إم آي”.

وأضاف فريق إدارة المخاطر لدى المؤسسة أنه“كلما طالت مدة احتفاظ إسرائيل بمستواها الحالي من الكثافة العسكرية، كلما زادت الضغوط الاقتصادية. حيث ستشتد قيود العرض في جميع أنحاء الاقتصاد، مما يضع ضغوطاً تصاعدية على التضخم، في حين سيعاني قطاع التكنولوجيا المهم من نقص العمالة المحلية الماهرة ويصبح أقل جاذبية للعمال الأجانب”.

من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بين 10% إلى 15% هذا العام على افتراض أن إسرائيل لن تستهدف البنية التحتية لبيروت، بناءً لمحللي“BMI”.

وأشاروا إلى أن تأثير الحرب أقل بكثير من الأزمة المزدوجة -الاقتصادية وجائحة كورونا- في 2020 والتي أدّت إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 26%.

النزوح الجماعي والأضرار المادية الكبيرة: حتى اليوم، يُقدَّر عدد النازحين بحوالي مليون شخص، أي ما يمثل 20% من السكان، وسيستمر العدد في الارتفاع مع دعوة الجيش الإسرائيلي لإخلاء مناطق أوسع من بيروت، وفي الوقت نفسه، يتوقع محللو“بي إم آي” أن يتجاوز الضرر المادي المباشر 5 مليارات دولار، بما يعادل 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام، وهذا الضرر يتجاوز الخسائر المباشرة البالغة 2.8 مليار دولار التي نتجت عن حرب 2006 واستمرت 33 يوماً، وشملت غارات جوية في جميع أنحاء لبنان، مع أضرار جسيمة لحقت ببيروت، مع إغلاق المطار وتعطيل كامل للنشاط الاقتصادي في معظم أنحاء البلاد.

تعطيل النشاط في القطاعات الرئيسية: سيؤدي الضرر المادي الهائل والنزوح إلى تعطيل النشاط التجاري، حيث اضطرت العديد من الشركات إلى إغلاق عملياتها. في حين ألحقت الغارات الجوية والحرائق، خاصة مع استخدام الفسفور الأبيض، أضراراً بالغة بالأراضي الزراعية في أنحاء البلاد، كما أثرت الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية للاتصالات في بيروت والجنوب، وهذا من شأنه أن يؤثر أيضاً على العمل عن بعد، والذي أصبح جزءاً كبيراً من الاقتصاد منذ أزمة 2019.

فقدان الدخل: سيؤدي الضرر المادي الهائل والنزوح والاضطراب في النشاط الاقتصادي إلى خسائر مباشرة في الوظائف ومصدر الدخل لأكثر من 30% من القوى العاملة، باستثناء الخسائر غير المباشرة، ويقدّر محللو“بي إم آي” أن تبلغ خسارة الناتج الحقيقي حوالي 5 مليارات دولار، وفي الوقت نفسه، سيؤدي النزوح إلى زيادة ضغوط الأسعار على جانب الطلب، مما يتسبب في ارتفاع أسعار الإيجارات والسلع الأساسية وإجبار الأسر على اللجوء إلى مدخراتها لتلبية احتياجاتها الجديدة.

بناء على ذلك، تتوقع“بي إم آي” أن يرتفع التضخم من 37.3% في الربع الثالث من عام 2024 إلى حوالي 47% في الربع الرابع من عام 2024، وقد ترتفع الضغوط التضخمية إذا أدى ارتفاع الطلب وانخفاض نشاط الشحن إلى نقص السلع الأساسية في السوق، أو إذا ظهر نقص في الدولار، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار سعر الصرف الذي تم تثبيته منذ أغسطس 2023.

وكان وزير الاقتصاد اللبناني قد حذر في تصريحات سابقة لـ”الشرق”، من عدم استمرار استقرار سعر الليرة، في حال توسع رقعة الحرب أو طول أمدها، مضيفا أن لدى البلاد مخزوناً من المواد الغذائية يكفي لما يصل إلى 5 أشهر كحدّ أقصى.

وترى“بي إم آي” أن تدفقات التحويلات المالية القوية والمساعدات ستساعد في توفير بعض الدعم للأسر وسعر الصرف، مما يخفف جزئياً من خسائر الدخل.