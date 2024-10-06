إيني الإيطالية تناقش صفقة طويلة المدى مع اليابان لتوريد الغاز المسال

MENAFN - Al-Borsa News) تجري شركة الطاقة الإيطالية“إيني”، محادثات مع اليابان بشأن إمداد البلاد بالغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل، حسب ما صرح كريستيان سينيوريتو، مدير محفظة الغاز العالمية والغاز الطبيعي المسال بالشركة.

وقال سينيوريتو، على هامش مؤتمر اليوم الأحد:“نحن نتعامل بالفعل مع المشترين اليابانيين على أساس قصير الأجل ونرغب في توسيع هذا التعاون على المدى الطويل”.

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وأضاف أن إيني تخطط لجلب المزيد من كميات الغاز الطبيعي المسال إلى السوق بما في ذلك من إندونيسيا وأيضاً تريد من المؤسسات المالية اليابانية دعم بعض المشاريع.

كما ذكر أن الشركة تخطط لتعزيز محفظتها من الغاز الطبيعي المسال إلى 18 مليون طن متري سنوياً بحلول عام 2027 وستكون مستعدة للالتزام بتوريد جزء منها إلى اليابان إذا أتيحت الفرصة.

وعن الصفقة المحتملة مع اليابان، قال سينيوريتو إنه من المبكر الحديث عن تفاصيل المناقشات، بما في ذلك ما إذا كانت إيني ستصر على شروط الوجهة، وهي التزامات في العقود تنص على عدم قيام المشتري بإعادة بيع الغاز لأطراف ثالثة.

وفي السنوات الأخيرة، كان هناك طلب متزايد بين المشترين اليابانيين على صفقات ذات مدة أقصر وبدون شروط الوجهة لأن هذا يسمح للمشترين في اليابان، ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، بالبقاء مرنين وكذلك إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال إلى بلدان أخرى، ولكن قال سينيوريتو ((المرونة ستكون جزءاً من المناقشة)) بشأن الصفقة.

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