إيني الإيطالية تناقش صفقة طويلة المدى مع اليابان لتوريد الغاز المسال

(MENAFN
- Al-Borsa News) تجري شركة الطاقة الإيطالية“إيني”، محادثات مع اليابان بشأن إمداد البلاد بالغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل، حسب ما صرح كريستيان سينيوريتو، مدير محفظة الغاز العالمية والغاز الطبيعي المسال بالشركة.
وقال سينيوريتو، على هامش مؤتمر اليوم الأحد:“نحن نتعامل بالفعل مع المشترين اليابانيين على أساس قصير الأجل ونرغب في توسيع هذا التعاون على المدى الطويل”.
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وأضاف أن إيني تخطط لجلب المزيد من كميات الغاز الطبيعي المسال إلى السوق بما في ذلك من إندونيسيا وأيضاً تريد من المؤسسات المالية اليابانية دعم بعض المشاريع.
كما ذكر أن الشركة تخطط لتعزيز محفظتها من الغاز الطبيعي المسال إلى 18 مليون طن متري سنوياً بحلول عام 2027 وستكون مستعدة للالتزام بتوريد جزء منها إلى اليابان إذا أتيحت الفرصة.
وعن الصفقة المحتملة مع اليابان، قال سينيوريتو إنه من المبكر الحديث عن تفاصيل المناقشات، بما في ذلك ما إذا كانت إيني ستصر على شروط الوجهة، وهي التزامات في العقود تنص على عدم قيام المشتري بإعادة بيع الغاز لأطراف ثالثة.
وفي السنوات الأخيرة، كان هناك طلب متزايد بين المشترين اليابانيين على صفقات ذات مدة أقصر وبدون شروط الوجهة لأن هذا يسمح للمشترين في اليابان، ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، بالبقاء مرنين وكذلك إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال إلى بلدان أخرى، ولكن قال سينيوريتو ((المرونة ستكون جزءاً من المناقشة)) بشأن الصفقة.
المصدر:
MENAFN06102024000202011048ID1108750162
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