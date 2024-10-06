قيمة أوبن إيه آي تتجاوز 87% من شركات مؤشر S&P 500

MENAFN - Al-Borsa News) أصبحت شركة“أوبن إيه آي” للتو واحدة من أعلى الشركات المملوكة للقطاع الخاص قيمة في العالم مع أحدث جولة تمويل لها، ولكن لديها الكثير لترقى إليه وسط المنافسة المتزايدة باستمرار.

وأعلنت مبتكرة التطبيق الشهيرة“تشات جي بي تي”، الأسبوع الماضي، أنها جمعت 6.6 مليار دولار في جولة تمويلية جديدة بتقييم مذهل يبلغ 157 مليار دولار“لتسريع التقدم نحو مهمتها”.

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و لم تحدد“أوبن إيه آي” مستثمريها، لكن صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن الجولة كانت بقيادة شركة رأس المال الاستثماري ثرايف كابيتال والمستثمرين الحاليين مثل مايكروسوفت والمستثمرين الجدد بما في ذلك سوفت بنك وإنفيديا.

وعند هذا التقييم تبلغ قيمة“أوبن إيه آي” أكثر من 87% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما يجعلها من بين الشركات الخاصة الأعلى قيمةً في العالم إلى جانب سبيس إكس -التي تقدر قيمتها حالياً بنحو 201 مليار دولار- وتيك توك.

في بداية العام الماضي وفقاً لبيانات شركة فورج جلوبال بلغت قيمة الشركة 29 مليار دولار، وقبل الجولة التمويلية الأحدث قدرت قيمة الشركة بنحو 110 مليارات دولار وفقاً لبيانات شركة فورج جلوبال.

ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز التي راجعت نسخاً من المستندات المالية التي كانت“أوبن إيه آى” تشاركها مع المستثمرين توقعت شركة الذكاء الاصطناعي أن ترتفع الإيرادات في عام 2025 إلى 11.6 مليار دولار، ارتفاعاً من 3.7 مليار دولار متوقعة هذا العام.

وتوقعت الشركة أيضاً خسارة بقيمة 5 مليارات دولار هذا العام بعد احتساب تكلفة تشغيل خدماتها والرواتب والنفقات الأخرى، وأشارت الصحيفة إلى أن الخسارة المتوقعة لا تشمل تكلفة تعويض الأسهم لموظفيها.

في خطوة غير عادية، قصرت“أوبن إيه آى” مشاركة مستنداتها المالية على المستثمرين الراغبين في ضخ مبلغ مالي حده الأدنى 250 مليون دولار، وقال أحد المستثمرين المغامرين إن ذلك كان على الأرجح وسيلة للتأهيل المسبق للمستثمرين المحتملين.

ذكرت وكالة رويترز في أواخر الأسبوع الماضي، أن المستثمر الرئيسي ثرايف كابيتال حصل على خيار حصري لاستثمار مليار دولار أخرى في“أوبن إيه آي” في العام المقبل بالتقييم نفسه إذا حققت الشركة أهدافها في الإيرادات.

ووضعت ((أوبن إيه آي)) أهدافاً عالية لنفسها، والتي يجب أن تحققها خاصة مع استمرارها في إنفاق الكثير من المال، قد يكون لديها ميزة رائدة بين منافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن العديد من وول ستريت غير مقتنعين بعد بأن الذكاء الاصطناعي سيحقق عائداً كافياً على الاستثمار لتبرير طفرة الإنفاق الأخيرة.

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