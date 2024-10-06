شركات سويدية تتطلع لتوسيع استثماراتها في القطاع الصحي بمصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعرب مسعود بيوكي، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس التجارة والاستثمار السويدي، عن تطلع الشركات السويدية الكبرى لتعميق التعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتطبيق حلول صحية مستدامة وتوسيع الاستثمارات الصحية، لافتًا أن الشركات السويدية مجهزة تجهيزًا جيدًا لدعم مصر في جهودها الإصلاحية.
وبحث أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع هاكان إمسجارد، سفير السويد لدى مصر، وممثلي كبرى الشركات السويدية، تعزيز الاستثمارات الصحية في مصر.
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وأوضح السبكي، أن اللقاء تناول بحث تعميق وتوسيع آفاق الشراكات المصرية السويدية وتعزيز فرص الاستثمار في مجالات الرعاية الصحية وذلك في 5 محاور رئيسة تشمل تطوير البنية التحتية، ودعم التجهيزات الطبية، والاستشارات عن بُعد، وتطبيق الحلول التكنولوجية المبتكرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الطبية بهدف تحسين تجربة المرضى، ودعم برامج التوعية الصحية ومبادرات الصحة العامة، وتناقل الخبرات في نظم إدارة المنشآت الصحية، وتعزيز الطب الشخصي والوقاية من الأمراض عبر الجينوم.
وأكد أهمية التعاون ودعم الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، لافتًا أن السوق المصري الآن في مرحلة ذهبية لجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر على مستوى كافة القطاعات لاسيما القطاع الصحي وهو ما يضمن بدوره تحقيق التنمية المستدامة.
كما أكد على أهمية تحليل البيانات الصحية والاستفادة القصوى من قاعدة البيانات الصحية، لافتًا أن لدينا 6 مليون ملف طبي إلكتروني حتى الآن بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فيما يتم إصدار 20 مليون وصفة طبية إلكترونية شهريًا، مؤكدًا أن المرحلة الثانية ستتضاعف مخرجاتها لثلاث أضعاف المرحلة الأولى، فمن المقرر أن تغطي المرحلة الثانية 15 مليون مواطن بـ5 محافظات وهم ((المنيا، دمياط، كفرالشيخ، شمال سيناء، مطروح)).
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