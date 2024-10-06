شركات سويدية تتطلع لتوسيع استثماراتها في القطاع الصحي بمصر

MENAFN - Al-Borsa News) أعرب مسعود بيوكي، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس التجارة والاستثمار السويدي، عن تطلع الشركات السويدية الكبرى لتعميق التعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتطبيق حلول صحية مستدامة وتوسيع الاستثمارات الصحية، لافتًا أن الشركات السويدية مجهزة تجهيزًا جيدًا لدعم مصر في جهودها الإصلاحية.

وبحث أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع هاكان إمسجارد، سفير السويد لدى مصر، وممثلي كبرى الشركات السويدية، تعزيز الاستثمارات الصحية في مصر.

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وأوضح السبكي، أن اللقاء تناول بحث تعميق وتوسيع آفاق الشراكات المصرية السويدية وتعزيز فرص الاستثمار في مجالات الرعاية الصحية وذلك في 5 محاور رئيسة تشمل تطوير البنية التحتية، ودعم التجهيزات الطبية، والاستشارات عن بُعد، وتطبيق الحلول التكنولوجية المبتكرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الطبية بهدف تحسين تجربة المرضى، ودعم برامج التوعية الصحية ومبادرات الصحة العامة، وتناقل الخبرات في نظم إدارة المنشآت الصحية، وتعزيز الطب الشخصي والوقاية من الأمراض عبر الجينوم.

وأكد أهمية التعاون ودعم الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، لافتًا أن السوق المصري الآن في مرحلة ذهبية لجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر على مستوى كافة القطاعات لاسيما القطاع الصحي وهو ما يضمن بدوره تحقيق التنمية المستدامة.

كما أكد على أهمية تحليل البيانات الصحية والاستفادة القصوى من قاعدة البيانات الصحية، لافتًا أن لدينا 6 مليون ملف طبي إلكتروني حتى الآن بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فيما يتم إصدار 20 مليون وصفة طبية إلكترونية شهريًا، مؤكدًا أن المرحلة الثانية ستتضاعف مخرجاتها لثلاث أضعاف المرحلة الأولى، فمن المقرر أن تغطي المرحلة الثانية 15 مليون مواطن بـ5 محافظات وهم ((المنيا، دمياط، كفرالشيخ، شمال سيناء، مطروح)).