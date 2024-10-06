تسليم 4944 وحدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين بأكتوبر الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن شريف الشربينى، وزير
الإسكان، عن الانتهاء من تنفيذ وتسليم 4944 وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة“سكن لكل المصريين” بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة.
وأضاف وزير الإسكان، أنه جارٍ طرح تنفيذ 18 ألف وحدة سكنية نموذج الإسكان الأخضر ضمن المبادرة.
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جاء ذلك خلال متابعته، لسير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، ومنها مشروعات”سكن لكل المصريين”، حيث شدد على مواصلة الجولات التفقدية بالمشروعات والمتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من أعمال.
وفي هذا الإطار، قال محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، إنه تم وجارٍ تنفيذ نحو 90 ألف وحدة سكنية بمنطقة غرب المطار، والمقامة على مساحة 3000 فدان مقسمة إلى 3 قطاعات (أ-ب-ج)، وكذا تم وجارٍ تنفيذ مشروعات بنية تحتية، وجارٍ تنفيذ 26 مبنى خدميا.
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