تسليم 4944 وحدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين بأكتوبر الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن شريف الشربينى، الإسكان، عن الانتهاء من تنفيذ وتسليم 4944 وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة“سكن لكل المصريين” بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان، أنه جارٍ طرح تنفيذ 18 ألف وحدة سكنية نموذج الإسكان الأخضر ضمن المبادرة.

موضوعاتصندوق النقد: تصعيد الحرب بالشرق الأوسط قد يسبب تداعيات اقتصادية كبيرة “الإسكان” تحارب وصلات المياه المخالفة بالمدن الجديدة تنفيذ مشروعات تطوير في العريش بتكلفة 1.5 مليار جنيه

جاء ذلك خلال متابعته، لسير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، ومنها مشروعات”سكن لكل المصريين”، حيث شدد على مواصلة الجولات التفقدية بالمشروعات والمتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من أعمال.

وفي هذا الإطار، قال محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، إنه تم وجارٍ تنفيذ نحو 90 ألف وحدة سكنية بمنطقة غرب المطار، والمقامة على مساحة 3000 فدان مقسمة إلى 3 قطاعات (أ-ب-ج)، وكذا تم وجارٍ تنفيذ مشروعات بنية تحتية، وجارٍ تنفيذ 26 مبنى خدميا.