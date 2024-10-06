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الإسكان تحارب وصلات المياه المخالفة بالمدن الجديدة

10/6/2024 4:44:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) نفذت وزارة الإسكان حملات على وصلات المياه المخالفة، وقامت بتحصيل المتأخرات بعدة مدن جديدة بالتعاون مع الشرطة.

وأوضح شريف الشربيني وزير الإسكان، أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة لاستيداء حق الدولة، ومتابعة ضوابط ترشيد استخدام المياه، وتوجهات الدولة نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة.

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وفي هذا الإطار، صرح أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، بأن لجنة ضبط وصلات المياه الخلسة بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، قامت بالمرور على كافة أحياء المدينة، ومنها الحي الرابع ومول زمزم ومول الشباب.

ووجه أشرف السماليجي، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، فريق عمل منظومة المياه والعدادات مسبقة الدفع والخلسة باستدامة أعمالها للحفاظ على موارد الدولة والحفاظ على كل قطرة مياه، حيث قامت اللجنة المختصة بفحص العدادات والوصلات على مدار يومي عمل بعدد من عمارات الإسكان الاجتماعي وقطع أراض بإبني بيتك.

وقال إن الحملة أسفرت عن إزالة 20 وصلة مياه خلسة، وتم قطع الوصلات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتم تحرير محاضر للمخالفين بهذا الشأن، والتشديد على منع سرقة المياه حفاظاً على كل قطرة مياه وعدم التعرض للمساءلة القانونية.

وأضاف محمد عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تم شن حملة لضبط وصلات المياه الخلسة بمركز المدينة بمشروع 222 عمارة، حيث أسفرت الحملة عن فصل 170 وصلة خلسة مخالفة بدون عداد، وتم التنبيه على ضرورة التوجه للجهاز لضرورة تقنين أوضاعها ودفع متوسط الاستهلاك عن الفترة السابقة وثمن العدادات الجديدة.

وفي ذات السياق، أشارت مروة حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إلى أنه يتم شن حملات يومية لضبط وصلات المياه الخلسة وغير القانونية بالمدينة، مطالبةً المخالفين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز.

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