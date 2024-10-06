الإسكان تحارب وصلات المياه المخالفة بالمدن الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) نفذت وزارة الإسكان حملات على وصلات المياه المخالفة، وقامت بتحصيل المتأخرات بعدة مدن جديدة بالتعاون مع الشرطة.
وأوضح شريف الشربيني وزير الإسكان، أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة لاستيداء حق الدولة، ومتابعة ضوابط ترشيد استخدام المياه، وتوجهات الدولة نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة.
موضوعات متعلقة
تنفيذ مشروعات تطوير في جامعة
العريش بتكلفة 1.5 مليار جنيه تسليم 4944 وحدة ضمن مبادرة“سكن لكل المصريين” بأكتوبر الجديدة شركات سويدية تتطلع لتوسيع استثماراتها في القطاع الصحي بمصر
وفي هذا الإطار، صرح أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، بأن لجنة ضبط وصلات المياه الخلسة بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، قامت بالمرور على كافة أحياء المدينة، ومنها الحي الرابع ومول زمزم ومول الشباب.
ووجه أشرف السماليجي، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، فريق عمل منظومة المياه والعدادات مسبقة الدفع والخلسة باستدامة أعمالها للحفاظ على موارد الدولة والحفاظ على كل قطرة مياه، حيث قامت اللجنة المختصة بفحص العدادات والوصلات على مدار يومي عمل بعدد من عمارات الإسكان الاجتماعي وقطع أراض بإبني بيتك.
وقال إن الحملة أسفرت عن إزالة 20 وصلة مياه خلسة، وتم قطع الوصلات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتم تحرير محاضر للمخالفين بهذا الشأن، والتشديد على منع سرقة المياه حفاظاً على كل قطرة مياه وعدم التعرض للمساءلة القانونية.
وأضاف محمد عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تم شن حملة لضبط وصلات المياه الخلسة بمركز المدينة بمشروع 222 عمارة، حيث أسفرت الحملة عن فصل 170 وصلة خلسة مخالفة بدون عداد، وتم التنبيه على ضرورة التوجه للجهاز لضرورة تقنين أوضاعها ودفع متوسط الاستهلاك عن الفترة السابقة وثمن العدادات الجديدة.
وفي ذات السياق، أشارت مروة حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إلى أنه يتم شن حملات يومية لضبط وصلات المياه الخلسة وغير القانونية بالمدينة، مطالبةً المخالفين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز.
MENAFN06102024000202011048ID1108750156
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.