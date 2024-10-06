آلاف الإندونيسيين يتضامنون مع غزة في الذكرى الأولى للحرب

MENAFN - Palestine News ) جاكرتا / PNN- شهدت مدن إندونيسية عدة وقفات ومسيرات استذكارا لمرور عام على الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، التي تسببت باستشهاد أكثر من 41 ألف شخص وإصابة قرابة 100 ألف وفقدان نحو 10 آلاف آخرين.

وندد الإندونيسيون المحتجون بسياسات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحامات ومواجهات شهدتها بلدات ومدن الضفة الغربية كطولكرم وجنين ونابلس.

وفي العاصمة جاكرتا، احتشد الآلاف أمام السفارة الأميركية، استجابة لدعوة تحالف الشعب الإندونيسي لمناصرة فلسطين، منددين بالدعم الأميركي المالي والعسكري المتواصل لآلة الحرب الإسرائيلية التي امتدت في الآونة الأخيرة إلى لبنان موقعة آلاف الشهداء والجرحى.

كما طالبوا حكومتهم والدول العربية والإسلامية بمزيد من الدعم للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في محنته، بعد أن تجاوز عدد النازحين من جنوب لبنان نحو وسطه وشماله المليون نازح، داعين المنظمات الإنسانية إلى الاضطلاع بدورها في ذلك.

وكانت الخارجية الإندونيسية قد اعتبرت في بيان سابق لها "الاعتداء الإسرائيلي على منطقة الضاحية جنوب بيروت انتهاكا صارخا لسيادة دولة أخرى".

وحذرت من أنه "إلى جانب تصاعد العنف في لبنان، فإن هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى صراع إقليمي أوسع.. ويجب أن يتوقف استعمار إسرائيل لفلسطين وفظائعها الآن.. وإن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط" حسب البيان.

وقبل ذلك، أكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي -التي تختم مهمتها بعد عشر سنوات في الوزارة هذا الشهر- أن قضية فلسطين ظلت محورا مهما في خطاب الدبلوماسية الإندونيسية خلال عقد مضى، داعية إلى توسيع دائرة الدول المعترفة بدولة فلسطين.

وفي مناسبة سابقة أكدت جاكرتا على زيادة دعمها لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وجهودها الإنسانية، داعية دول العالم إلى ما وصفته بالاستثمار من أجل الإنسانية والسلام.