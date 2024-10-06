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23 مستشفى في قطاع غزة خرجت عن الخدمة بعد عام على حرب الإبادة

10/6/2024 4:30:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - أفادت مصادر طبية، بأن 23 مستشفى من أصل 38 في قطاع غزة خرجت عن الخدمة، مع مرور عام على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأضافت أن عدد شهداء القطاع الصحي 986 شهيدا، بعد مرور عام كامل على العدوان الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن 130 مركبة اسعاف خرجت عن الخدمة نتيجة استهدافها وتضررها خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل.

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