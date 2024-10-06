23 مستشفى في قطاع غزة خرجت عن الخدمة بعد عام على حرب الإبادة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN - أفادت مصادر طبية، بأن 23 مستشفى
من أصل 38 في قطاع غزة خرجت عن الخدمة، مع مرور عام على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأضافت أن عدد شهداء القطاع الصحي 986 شهيدا، بعد مرور عام كامل على العدوان الإسرائيلي.
وأشارت إلى أن 130 مركبة اسعاف خرجت عن الخدمة نتيجة استهدافها وتضررها خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل.
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