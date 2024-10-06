بلينكن ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان تطورات الشرق الأوسط

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN - بحث الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، تزامنا مع حلول العام الأول على حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، بدعم أمريكي مطلق.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، بحسب بيان للخارجية الأمريكية، السبت.

وأفاد البيان بأن الجانبان أكدا على أهمية التنسيق من أجل التوصل إلى حل للأزمات القائمة في المنطقة.

وأضاف أن الوزيران بحثا سبل تعزيز المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن.

بلينكن، الذي تواصل بلاده دعم إسرائيل على مختلف الأصعدة في حربها على غزة، أعرب للوزير الفرنسي عن "إدانته الشديدة" للهجوم الإيراني على إسرائيل.

ويأتي الاتصال الهاتفي بين الجانبين في أعقاب دعوة أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بوقف تسليح إسرائيل في حربها على قطاع غزة.

قبل أن يصدر بيان من الرئاسة الفرنسية مناقض لما صرح به ماكرون، يؤكد مواصلة باريس تزويد إسرائيل بالقطع (غيار الأسلحة) اللازمة للدفاع عن نفسها".

وتزامن ذلك مع هجوم حاد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ماكرون، مدعيا أن بلاده "ستنتصر معكم أو بدونكم".

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

تلك الغارات أسفرت حتى نهاية يوم الجمعة، عن 1181 شهيد و3318 مصابا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.