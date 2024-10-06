قائد القيادة المركزية الأميركية يصل إلى إسرائيل في ظل الاستعدادات للرد على الهجوم الإيراني

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - وصل قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي (سنتكوم)، الجنرال مايكل كوريلا، أمس السبت، إلى إسرائيل؛ وذلك في ظل استعدادات الجيش الإسرائيلي لشن هجوم على إيران، في رد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي.

واجتمع كوريلا برئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، وكبار قادة هيئة الأركان العامة الاسرائيلية، ومن المتوقع أن يلتقي بوزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، في وقت لاحق. وذكر الجيش الإسرائيلي أن الاستعدادات للرد على إيران مستمرة، وأن إسرائيل لا تنوي المرور على الهجوم دون "رد كبير وحازم".

ولفتت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") إلى أن الولايات المتحدة عبر قيادتها المركزية ، تدير تحالفًا دوليًا وإقليميًا في الشرق الأوسط، ساهم في اعتراض صواريخ باليستية كانت متجهة من إيران نحو إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، وأضافت أنه "من المحتمل أن تشارك الولايات المتحدة في الهجوم الذي تخطط له إسرائيل ضد إيران".

وتدرس إسرائيل خيارات للرد على هجوم إيراني بصواريخ باليستية والذي شنته إيران ردا على الحملة العسكرية الإسرائيلية الراهنة في لبنان، والاغتيالات التي نفذتها إسرائيلي بحق الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

وفي مؤتمر صحافي عقده مساء أمس السبت، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، إن "الضربة القاسية التي تلقاها حزب الله تؤلم القيادة الإيرانية، تلك القيادة التي شنت هجوما صاروخيا على إسرائيل. الضربات التي استهدفت قواعد بيفاطيم وتال نوف لم تؤثر على جاهزية سلاح الجو أو القواعد. سنرد على الهجوم الإجرامي في الوقت والمكان اللذين نحددهما".

وفي مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، قال عضو الكابينيت السياسي والأمن الإسرائيلي، الوزير غدعون ساعر، الذي عاد مؤخرا لحكومة بنيامين نتنياهو، إنه في إسرائيل "لم يتم اتخاذ القرار بعد بشأن كيفية الرد على إيران".

ويعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في وقت لاحق اليوم، المزيد من المشاولات بشأن الرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الإيراني، فيما تسعى الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية لمنع إسرائيل من استهداف منشآت النفط الإيرانية، وسط توقعات برد إسرائيلي قوي.

وارتفعت أسعار النفط بسبب احتمال قيام إسرائيل بمهاجمة منشآت النفط الإيرانية، وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، إنه لو كان في مكان إسرائيل لفكر في بدائل عن قصف حقول النفط الإيرانية، مضيفا أنه يعتقد أن إسرائيل لم تتوصل بعد إلى كيفية الرد على إيران.

وعندما سئل في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض عما إذا كان يعتقد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، يحاول عبر رفض الحلول الدبلوماسية التأثير على نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية، أجاب بايدن قائلا: "لا أعرف إذا كان يحاول التأثير على الانتخابات أم لا؛ لم تفعل أي إدارة أكثر مني لمساعدة إسرائيل".

وأكد الجيش الإسرائيلي، امس السبت، أنه يستعد لـ"هجوم كبير" على الأراضي الإيرانية، مشيراً إلى أنه لا يستبعد أن ترد طهران وتطلق صواريخ مرة أخرى باتجاه إسرائيل، وذلك في إحاطة صحافية لوسائل إعلام إسرائيلية ودولية، ما يزيد المخاوف الغربية من اندلاع نزاع واسع النطاق في الشرق الأوسط.

وفي البيت الأبيض، يخشون من أن تؤثر مهاجمة منشآت النفط الإيرانية على أسعار النفط والاقتصاد العالمي، قبل شهر من الانتخابات الأميركية. كما تخشى إدارة بايدن وعدد من الدول الأوروبية المؤيدة لإسرائيل أن يؤدي الهجوم على منشآت النفط إلى زيادة احتمالية نشوب حرب إقليمية شاملة "قد تضر بدول أخرى في المنطقة"، بحسب "هآرتس".

وذكرت الصحيفة أن "إدارة بايدن نقلت رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة ستدعم هجومًا إسرائيليًا على إيران، إذا ركز على أهداف عسكرية وحكومية، ولكنها لا ترغب في هجوم ضد منشآت النفط اقد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم".

وأضافت أن "الرئيس الأميركي قلق ليس فقط من التأثير المحتمل لهذا التطور على الانتخابات المقبلة، ولكن أيضًا من الأرباح المتوقعة التي قد تحققها روسيا نتيجة ارتفاع أسعار النفط". وبحسب "هآرتس" فإن "عدة دول أوروبية بارزة تشارك واشنطن هذا القلق، ونقلت رسائل مشابهة لإسرائيل في الأيام الأخيرة".

وأفاد التقرير بأن "الهجوم الإسرائيلي المتوقع يثير قلقًا أيضًا لدى الدول الخليجية، التي تخشى أن ترد إيران بالهجوم عليها وتتسبب في أضرار كبيرة لصناعات الطاقة لديها". وذكر أن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أعرب هذا الأسبوع عن قلقه من سيناريو كهذا خلال زيارته لقطر، حيث التقى الرئيس الإيراني مسعود باذقشيان.

وشدد بن فرحان في بداية اللقاء على "الصداقة" القوية بين البلدين، وأكد أن كلاهما يرغب في تجاوز تاريخ المواجهات بينهما. كان اللقاء يهدف إلى منع إيران من مهاجمة حقول النفط السعودية، كما فعلت عام 2019. وأشارت الصحيفة إلى "قلق مماثل أيضاً في دول أخرى في الخليج العربي التي تعتمد اقتصاداتها على موارد الطاقة".

وأشارت إلى أن "الاجتماع بين الوزير السعودي والرئيس الإيراني عقد في قطر على هامش مؤتمر اقتصادي لدول آسيا، حيث عقدت اجتماعات أخرى بين قادة عرب وقيادة إيران. الرسالة المشتركة في جميع هذه الاجتماعات هي أن الدول العربية لا تنوي التعاون مع هجوم إسرائيلي على إيران، وعلى إيران تجنب مهاجمتها ردًا على أي تحركات تقوم بها إسرائيل".