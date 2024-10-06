الموساد فخخ في إسرائيل أجهزة البيجرز التي انفجرت بعناصر حزب الله

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - بدأت استعدادات الموساد لتفخيخ أجهزة النداء (البيجرز) التي استهدفت عناصر حزب الله، في العام 2022، أي قبل أكثر من عام من هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر. وتسبب تفجير الموساد لأجهزة البيجرز، في 17 أيلول/سبتمبر الفائت، بإصابة حوالي 3000 ضابط وعضو في حزب الله وعدد غير معروف من المدنيين في آن واحد، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير نشرته اليوم، الأحد.

وعمل الموساد لسنوات على اختراق حزب الله من خلال المراقبة الإلكترونية والجواسيس، وبمرور الوقت، أدرك قادة حزب الله تعرضه للمراقبة والاختراق الإسرائيليين، وأن الهواتف المحمولة العادية قد تتحول إلى أجهزة تنصت وتتبع خاضعة لسيطرة إسرائيلية.

وهكذا ولدت فكرة إنشاء نوع من حصان طروادة للاتصالات، حسبما نقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية وأميركية وعربية، فيما كان حزب الله يبحث عن شبكات إلكترونية مقاومة للاختراق لنقل الرسائل.

وأضافت الصحيفة أن الموساد استخدم حيلتين من أجل دفع حزب الله إلى شراء أجهزة تبدو مثالية لهذه المهمة، وهي المعدات التي صممها الموساد وقام بتجميعها في إسرائيل.

وبدأ الموساد بإدخال الجزء الأول من الخطة، وهو أجهزة اتصال لاسلكية مفخخة، إلى لبنان من قبل الموساد منذ العام 2015. وكانت أجهزة الاتصال اللاسلكية المحمولة ثنائية الاتجاه تحتوي على حزم بطاريات كبيرة الحجم ومتفجرات مخفية ونظام إرسال أعطى إسرائيل إمكانية الوصول الكامل إلى اتصالات حزب الله.

ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إنه على مدى تسع سنوات، كان الإسرائيليون يتنصتون على حزب الله، مع الاحتفاظ بخيار تحويل أجهزة الاتصال اللاسلكية إلى قنابل في حالة حدوث أزمة مستقبلية.

بعد ذلك أنتج الإسرائيليون جهاز اتصال لاسلكي صغير مزود بمتفجرات قوية. وفي مفارقة لم تتضح إلا بعد أشهر عديدة، انتهى الأمر بحزب الله إلى دفع أموال غير مباشرة للإسرائيليين مقابل القنابل الصغيرة التي من شأنها أن تقتل أو تصيب العديد من عناصره.

ولأن قادة حزب الله كانوا على دراية بالتخريب المحتمل، فقد سعى في العام 2023 إلى شراء كميات كبيرة من أجهزة النداء التي تحمل العلامة التجارية التايوانية "أبولو"، وهي علامة تجارية معروفة وخط إنتاج يتم توزيعه في جميع أنحاء العالم ولا توجد روابط واضحة بينه وبين المصالح الإسرائيلية أو اليهودية. وقالت المصادر إن الشركة التايوانية لم تكن على علم بالخطة.

وجاء العرض لشراء هذه الأجهزة من مسؤولة تسويق موثوق بها لدى حزب الله ولها صلات مع "أبولو". وكانت المسؤولة التسويقية، وهي امرأة رفضت المصادر الكشف عن هويتها وجنسيتها، ممثلة مبيعات سابقة للشركة التايوانية في الشرق الأوسط والتي أسست شركتها الخاصة وحصلت على ترخيص لبيع مجموعة من أجهزة النداء التي تحمل علامة "أبولو" التجارية.

وخلال العام 2023، عرضت مسؤولة التسويق على حزب الله صفقة على أحد المنتجات التي تبيعها شركتها، وهو جهاز AR924 القوي والموثوق.

وقال مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل العملية، إنه "كانت هي من تواصلت مع حزب الله، وأوضحت لهم لماذا كان جهاز النداء الأكبر حجمًا والمزود ببطارية أكبر، أفضل من الطراز الأصلي". وأضاف أن إحدى نقاط البيع الرئيسية لجهاز AR924 كانت أنه "من الممكن شحنه باستخدام كابل. وكانت البطاريات تدوم لفترة أطول".

وكما اتضح، فقد تم الاستعانة بمصادر خارجية لإنتاج هذه الأجهزة، ولم تكن المسؤولة التسويقية على علم بالعملية ولا بأن أجهزة النداء تم تجميعها فعليًا في إسرائيل تحت إشراف الموساد، وفقًا للمصادر المطلعة على هذه المؤامرة.

وكانت أجهزة النداء التي يمتلكها الموساد، والتي يزن كل منها أقل من ثلاث أونصات (الأونصة 30 غرام تقريبا)، تتضمن ميزة فريدة، وهي حزمة بطارية تخفي كمية ضئيلة من المتفجرات القوية، وفقًا للمصادر المطلعة على المؤامرة.

وأخفى الموساد مكونات القنبلة بعناية شديدة حتى أصبح من المستحيل اكتشافها تقريباً، حتى لو تم تفكيك الجهاز، حسبما قالت المصادر الإسرائيلية، التي تعتقد أن حزب الله قام بتفكيك بعض أجهزة النداء وربما قام بفحصها بالأشعة السينية.

كما كان الوصول عن بعد إلى الأجهزة من قبل الموساد غير مرئي. فقد كان من الممكن لإشارة إلكترونية من الموساد أن تؤدي إلى انفجار آلاف الأجهزة دفعة واحدة. ولكن لضمان أقصى قدر من الضرر، كان من الممكن أيضاً أن يتم إحداث الانفجار من خلال إجراء خاص من خطوتين للاطلاع على الرسائل الآمنة التي تم تشفيرها.

وقال أحد المصادر إنه "كان عليك الضغط على زرين لقراءة الرسالة"، ما يعني استخدام كلتا يديك، وأنه في الانفجار الذي قد يحدث بعد ذلك، من المؤكد تقريبا أن المستخدمين سوف "يجرحون بكلتا يديهم"، وبالتالي "سيكونون غير قادرين على القتال".

وفي 12 أيلول/سبتمبر الفائت، استدعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مستشاريه الاستخباراتيين لعقد اجتماع لمناقشة التحرك المحتمل ضد حزب الله، بحسب مصادر إسرائيلية، وقدم الموساد لمحة أولى عن واحدة من أكثر عملياته السرية. وبحلول ذلك الوقت، كان الإسرائيليون قد وضعوا أجهزة اتصال مفخخة في أيدي وجيوب الآلاف من عناصر حزب الله.

وتحدث مسؤولون استخباراتيون إسرائيليون عن قلق مستمر منذ فترة طويلة، وهو أنه مع تصاعد الحرب الإسرائيلية في جنوب لبنان، تزايدت المخاطر من اكتشاف المتفجرات. وقد تسفر سنوات من التخطيط الدقيق والخداع عن نتائج سريعة.

وقالت مصادر إن نقاشا حادا اندلع في أجهزة الأمن الإسرائيلية. فقد أدرك الجميع، بما في ذلك نتنياهو، أن الآلاف من أجهزة النداء المتفجرة قد تلحق أضرارا لا توصف بحزب الله، ولكنها قد تؤدي أيضا إلى رد فعل عنيف، بما في ذلك ضربة صاروخية انتقامية ضخمة من جانب قادة حزب الله الناجين، مع احتمال انضمام إيران إلى المعركة.

وقال مسؤول إسرائيلي إنه "كان من الواضح أن هناك بعض المخاطر"، بينما حذر البعض، بما في ذلك كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي، من احتمال حدوث تصعيد كامل مع حزب الله، في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي عملياته ضد حماس في غزة. لكن آخرين، وعلى رأسهم الموساد، رأوا فرصة لزعزعة الوضع الراهن "بشيء أكثر كثافة".

ووافق نتنياهو على تشغيل الأجهزة المفخخة، وعلى مدى الأسبوع التالي، بدأ الموساد الاستعدادات لتفجير أجهزة النداء وأجهزة الاتصال اللاسلكية التي كانت متداولة بالفعل. وفي الوقت نفسه، اتسع نطاق النقاش في المستويين السياسي والأمني الإسرائيليين، بشأن أن تشمل الحملة ضد حزب الله هدفاً آخر بالغ الأهمية، هو أمين عام الحزب،

نصر الله.

وقالت المصادر إن الموساد كان على علم بمكان تواجد نصر الله في لبنان لسنوات وكان يتتبع تحركاته عن كثب. ومع ذلك، امتنع الإسرائيليون عن إطلاق النار، على يقين من أن الاغتيال سيؤدي إلى حرب شاملة مع الجماعة المسلحة، وربما مع إيران أيضًا.

في 17 أيلول/سبتمبر، وبينما كان النقاش محتدماً في أعلى دوائر الأمن القومي في إسرائيل حول ما إذا كان ينبغي اغتيال نصر الله، كانت آلاف أجهزة النداء التي تحمل علامة "أبولو" تدق أو تهتز في آن واحد، في مختلف أنحاء لبنان وسوريا. وظهرت على الشاشة جملة قصيرة باللغة العربية: "لقد تلقيت رسالة مشفرة".

واتبع عناصر حزب الله التعليمات بدقة للتحقق من الرسائل المشفرة، بالضغط على زرين. وفي المنازل والمحلات التجارية، وفي السيارات وعلى الأرصفة، كانت الانفجارات تمزق الأيدي وتدمر الأصابع. وبعد أقل من دقيقة، انفجرت آلاف أخرى من أجهزة النداء عن بعد، بغض النظر عما إذا كان المستخدم قد لمس جهازه أم لا.

وفي اليوم التالي انفجرت مئات من أجهزة اللاسلكي بنفس الطريقة، مما أسفر عن مقتل وإصابة المستخدمين والمارة.