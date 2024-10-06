الجيش الإسرائيلي يحاصر مخيم جباليا ويعلن عن تنفيذ عملية عسكرية في المخيم ومحيطه

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - أحكم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، حصاره لمخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأعلن عن تنفيذ عملية عسكرية في المخيم ومحطيه، وذلك تحت ذريعة مكافحة وتدمير بنى تحتية مسلحة في المخيم، والتي أعادت حركة حماس ترميمها.

وتوغلت قوات من الجيش الإسرائيلي في المناطق الشرقية لمخيم جباليا وجباليا البلد شمالي القطاع، يأتي ذلك وسط مدفعي إسرائيلي على مناطق سكنية في جباليا البلد، بينما أطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية نيرانها على منازل في مخيم جباليا.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، في بيان أن الفرقة 162 بدأت عملية عسكرية برية في منطقة جباليا بعد تطويق المنطقة"، وادعى أنها تهدف لـ"القضاء على بنية تحتية مسلحة".

وأضاف المتحدث العسكري الإسرائيلي في بيانه: "لقد بدأت هذه العلمية العسكرية في منطقة جباليا بعد ورود معلومات استخبارية مسبقة وبعد تقييم وضع مستمر وأعمال القوات في الميدان، التي دلت على وجود مقاومين وبنى مسلحة في المنطقة إلى جانب محاولات لترميم بنى تحتية مسلحة من قبل حماس".

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن الفرقة 162 بالجيش الإسرائيلي انتقلت من رفح ومحور فيلادلفيا إلى جباليا وشرعت بحصار المخيم وتنفيذ عملية عسكرية لتدمير بنية تحتية مسلحة أعادت حماس ترميمها.

وبالتوازي مع ذلك، ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات تطلب من سكان شمال غزة إخلاء المنطقة والتوجه إلى المناطق الجنوبية.

وقبيل بدء العلمية العسكرية وحصار المخيم، شن الجيش الإسرائيلي قصفًا مدفعيا وغارات مكثفة، مساء أمس السبت، على مناطق شمال قطاع غزة، ما أدى وفق مصادر طبية إلى ارتقاء 30 شهيدا على الأقل، عدا عن عشرات الإصابات.

وبحسب الدفاع المدني، فإن ما شهده شمال غزة من قصف عنيف واستهدافات وأحزمة نارية، يعيده إلى المشهد بداية الحرب التدميرية، من حيث كثافة الضربات واستمرارها.

ومع إحكام حصار مخيم جباليا وتكثيف الهجمات الإسرائيلية عليه، ارتقى 9 شهداء، وسجلت عدة إصابات، بقصف الطيران منزلا لعائلة "العرابيد" قرب مسجد الصالحين في منطقة بئر النعجة غرب المخيم.

كما ارتقى 10 شهداء وعدد من الجرحى والمفقودين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة شعبان في جباليا البلد.