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بهتافات مناهضة لإسرائيل.. الآلاف يتضامنون مع فلسطين ولبنان بباريس

10/6/2024 3:09:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) باريس / PNN - عشية الذكرى السنوية الأولى للإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الاسرائيلي بحق قطاع غزة وأهاليه ومؤسساته، نظّم آلاف الفرنسيين مظاهرة في العاصمة باريس دعمًا لفلسطين ولبنان اللذين يتعرض سكانهما لهجمات إسرائيلية مكثفة.

وقال مراسل الأناضول إن آلافا من أنصار فلسطين ولبنان، اجتمعوا أمس السبت في ساحة الجمهورية الشهيرة بباريس للتنديد بالهجمات الإسرائيلية على البلدين، ثم توجهوا نحو ساحة كليشي.

وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين ولبنان، ورفعوا لافتات تتضمن عبارات من قبيل "توقفوا عن تسليح إسرائيل" و"المقاومة ضد الإمبريالية"، مرددين هتافات تضامنية مع فلسطين ولبنان.

أحد المتظاهرين شارك في الفعالية حاملا مجسًما لقبة الصخرة، بينما حمل شخص آخر مجسم بطيخ الذي يرمز لعلم فلسطين، وارتدى العديد من الأشخاص كوفيات ملونة بالأحمر والأسود.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

تلك الغارات أسفرت حتى نهاية يوم الجمعة، عن 1181 شهيدا و3318 مصابا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.

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