بهتافات مناهضة لإسرائيل.. الآلاف يتضامنون مع فلسطين ولبنان بباريس

(MENAFN
- Palestine News Network
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باريس / PNN - عشية الذكرى السنوية الأولى للإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الاسرائيلي بحق قطاع غزة وأهاليه ومؤسساته، نظّم آلاف الفرنسيين مظاهرة في العاصمة باريس دعمًا لفلسطين ولبنان اللذين يتعرض سكانهما لهجمات إسرائيلية مكثفة.
وقال مراسل الأناضول إن آلافا من أنصار فلسطين ولبنان، اجتمعوا أمس السبت في ساحة الجمهورية الشهيرة بباريس للتنديد بالهجمات الإسرائيلية على البلدين، ثم توجهوا نحو ساحة كليشي.
وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين ولبنان، ورفعوا لافتات تتضمن عبارات من قبيل "توقفوا عن تسليح إسرائيل" و"المقاومة ضد الإمبريالية"، مرددين هتافات تضامنية مع فلسطين ولبنان.
أحد المتظاهرين شارك في الفعالية حاملا مجسًما لقبة الصخرة، بينما حمل شخص آخر مجسم بطيخ الذي يرمز لعلم فلسطين، وارتدى العديد من الأشخاص كوفيات ملونة بالأحمر والأسود.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
ومنذ 23 سبتمبر الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.
تلك الغارات أسفرت حتى نهاية يوم الجمعة، عن 1181 شهيدا و3318 مصابا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.
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