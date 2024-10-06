الإحصاء: انخفاض حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال آب الماضي

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بأن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجّل انخفاضاً حاداً مقداره 28.89% خلال شهر آب 2024 مقارنة بشهر آب 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 81.54 خلال شهر آب 2024 مقارنة بـ 114.68 خلال شهر آب 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

وأشار "الإحصاء" في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، إلى أنه وبالمقارنة مع الشهر السابق، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً مقداره 1.64% خلال شهر آب 2024 مقارنة بشهر تموز 2024، اذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 81.54 خلال شهر آب 2024 مقارنة بـ 82.90 خلال شهر تموز 2024 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية



وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 2.67% خلال شهر آب 2024 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر آب 2024 مقارنة بالشهر السابق أهمها؛ صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة المشروبات، وصناعة المنسوجات، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة، وصناعة منتجات التبغ.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً في بعض الأنشطة أهمها؛ صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات، وصناعة الأثاث، وصناعة الملابس، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب.

وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 1.67% والتي تشكّل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 5.40% والتي تشكّل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 4.42% والتي تشكّل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

ونوه "الإحصاء" إلى أنه بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ السابع من تشرين الأول من العام 2023، فإن جميع المنشآت العاملة في الإنتاج الصناعي في قطاع غزة متوقفة عن العمل لشهر آب 2024