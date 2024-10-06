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الاحتلال يغلق مدخل عابود شمال غرب رام الله

10/6/2024 3:09:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدخل قرية عابود شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية على الشارع الرئيسي لقرية عابود، ومنعت المركبات من المرور، ما اضطر المواطنين إلى سلوك طرق فرعية بديلة.

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