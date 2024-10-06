الاحتلال يغلق مدخل عابود شمال غرب رام الله
التاريخ
10/6/2024 3:09:28 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدخل قرية عابود شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية على الشارع الرئيسي لقرية عابود، ومنعت المركبات من المرور، ما اضطر المواطنين إلى سلوك طرق فرعية بديلة.
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