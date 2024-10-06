حالة تأهب بإسرائيل بالذكرى الأولى لـطوفان الأقصى

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/ PNN - أعلنت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حالة تأهب في البلاد، وذلك عشية الذكرى الأول لمعركة "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة حماس بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على مستوطنات "غلاف غزة"، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تعدّ ردّا على الهجوم الصاروخي الإيراني عليها وستواصل قصفها "من دون هوادة" لحزب الله في لبنان.

وقبل يوم على حلول ذكرى هجوم حماس غير المسبوق على مستوطنات الغلاف وبلدات إسرائيلية بالجنوب، قال الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ (إن "الجراح" لم تلتئم بعد)، مؤكدا في الوقت نفسه أن إيران و"وكلاءها" يشكلون "تهديدا دائما" للبلاد.

وأعلنت الأجهزة الأمنية الاسرائيلية حالة تأهب قصوى في إسرائيل واستنفار في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تقرر نشر حوالي 5 آلاف شرطي في قلب المدن الإسرائيلية، وذلك خشية وقوع هجمات وعمليات مسلحة، على ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو "لقد أطلقت إيران مرتين مئات الصواريخ على أراضينا ومدننا، من واجب إسرائيل ومن حقها الدفاع عن نفسها والرد على هذه الهجمات، وهذا ما سنفعله".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن القوات الإسرائيلية "في حالة تأهب" تحسبا "لاعتداءات".

وتحدث الرئيس الإسرائيلي في رسالة إلى اليهود في كل أنحاء العالم، عن "التهديد الدائم الذي تمثله إيران ووكلاؤها الإرهابيون على الدولة"، لافتا الى أن "الكراهية تعميهم وهم عازمون على تدمير دولتنا اليهودية الوحيدة والفريدة"، على حد تعبيره.

من جهة أخرى، قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن إسرائيل "تعد ردا" على الهجوم الإيراني الذي استهدفها الثلاثاء، وجاء ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في 31 تموز/يوليو في عملية نسبت لإسرائيل، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله في غارة إسرائيلية في 27 أيلول/سبتمبر، في الضاحية الجنوبية لبيروت، ومقتل قيادي في الحرس الثوري الإيراني معه.