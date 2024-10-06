7 علاجات منزلية لإزالة البقع الصفراء من الأسنان

MENAFN - Khaberni) خبرني - يمكن أن تشكل البقع الصفراء على الأسنان مشكلة للبعض وغالبًا ما تؤثر على ثقتهم بأنفسهم. بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة Times of India، يمكن استخدام علاجات من مكونات يومية يسهل العثور عليها وربما تساعد في تبييض الأسنان بأمان بمرور الوقت.

وفيما يلي سبعة علاجات بسيطة لمكافحة البقع الصفراء على الأسنان:

1-عجينة بيكربونات الصوديوم والليمون

إن بيكربونات الصوديوم هي عامل تبييض طبيعي، بينما يضيف عصير الليمون دفعة جديدة من الحموضة، التي يمكن أن تساعد في إذابة البقع السطحية. عند خلطهما، يشكلان مقشرًا لطيفًا للأسنان. لكن يجب مراعاة استخدام هذه العجينة في أضيق الحدود، حيث أن حموضة عصير الليمون يمكن أن تضعف مينا الأسنان إذا تم استخدامها بشكل مفرط.

2-زيت جوز الهند

إن تنظيف الفم بزيت جوز الهند يعد من التقنيات القديمة التي تساعد على إزالة السموم من الفم والبقع السطحية. يتم أخذ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند العضوي واستخدامه كغسول للفم (مضمضة) لمدة 10-15 دقيقة، مع التأكد من وصول زيت جوز الهند إلى كل زاوية من الفم. ثم يتم بصق الزيت وشطف الفم جيدًا بالماء الدافئ.

3-غسول خل التفاح

يُعرف خل التفاح بقدرته على تفتيت البلاك والبقع، وذلك بفضل حموضته الخفيفة. يتم تخفيف ملعقة صغيرة من خل التفاح في كوب من الماء ثم يتم تمريرها في الفم لمدة 30 ثانية تقريبًا. ثم يتم بصق غسول خل التفاح وشطف الفم بالماء العادي.

4-الفحم المنشط

إن الفحم المنشط مسامي للغاية ويساعد على امتصاص البقع السطحية من الأسنان. إنه علاج طبيعي شائع لتبييض الأسنان. يتم غمس فرشاة أسنان مبللة في مسحوق الفحم المنشط وتُغسل الأسنان برفق لمدة دقيقتين. يتم الشطف جيدًا بالماء. يمكن استخدام هذه الطريقة مرة أو مرتين في الأسبوع.

5-فراولة وبيكربونات الصوديوم

تحتوي الفراولة على حمض الماليك، وهو إنزيم طبيعي يساعد في إزالة البقع. وعند مزجه مع بيكربونات الصوديوم، فإنه يشكل مبيضًا طبيعيًا قويًا. يتم هرس حبة فراولة ناضجة ثم تُخلط مع نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم لتكوين عجينة. يوضع الخليط الطبيعي على الأسنان لمدة 5 دقائق.

6-معجون بيروكسيد الهيدروجين

يعتبر بيروكسيد الهيدروجين مكونًا شائعًا في مبيضات الأسنان التجارية، وعند دمجه مع بيكربونات الصوديوم، يمكن أن يساعد في إزالة البقع الصفراء بشكل فعال. يتم مزج كمية صغيرة من بيروكسيد الهيدروجين 25 مع بيكربونات الصوديوم لتكوين عجينة. يتم تنظيف الأسنان باستخدام العجينة برفق لمدة دقيقتين، ثم يُشطف الفم جيدًا.

7-مزيد من الخضراوات المقرمشة

تعمل الفواكه والخضراوات المقرمشة مثل التفاح والجزر والكرفس كفرشاة أسنان طبيعية. يساعد قوامها على إزالة جزيئات الطعام والبقع السطحية مع تعزيز إنتاج اللعاب، الذي ينظف الأسنان.