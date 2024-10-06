اعتقال زوجين شابين بتهمة محاولة بيع طفلهما مقابل المال!

MENAFN - Khaberni) خبرني - ألقت السلطات الأمريكية القبض على زوجين شابين في ولاية أركنساس بعد محاولتهما بيع طفلهما البالغ من العمر شهرين مقابل 1000 دولار فقط.

حيث تلقت الشرطة بلاغًا من أحد الأشخاص في مخيم هايد أواي في روجرز، أبلغ فيه عن محاولات دارين أوربان (21 عامًا) وشالين إهلرز (20 عامًا) التخلي عن طفلهما في مقابل مبلغ مالي وبضائع.

كان الزوجان قد عرضا في البداية التخلي عن طفلهما مقابل علبة مشروب روحي مكونة من ست زجاجات، قبل أن يطلبا لاحقًا 1000 دولار، وتوجهت السلطات إلى الموقع بعد تلقي البلاغ، حيث أفاد المتصل أن الطفل بدا وكأنه يحتاج إلى رعاية طبية عاجلة، تم الطفل إلى المستشفى بواسطة خدمات الطوارئ الطبية للتأكد من سلامته.

بحسب إفادة خطية، حاول الزوجان تسليم الطفل لرجل في المخيم مقابل البيرة، ووقّعا على عقد ينص على التخلي عن حقوق الوالدين مقابل المبلغ المذكور، الرجل الذي كان في حالة سكر شديد عندما تحدث إلى السلطات أعرب عن قلقه بشأن حالة الطفل، بينما أخبرت إهلرز الرجل أن وجود ثلاثة كلاب والاعتناء بطفل كان مرهقاً وأنها ترغب في بيعه.

وقالت المصادر إن العقد الموقع من قبل الزوجين تم تقديمه كدليل، حيث تضمن شروطًا بعدم التراجع عن قرار التنازل عن الطفل، وأكد الشهود أن الرائحة التي كانت تنبعث من الطفل كانت قوية بسبب إهماله.

ألقت السلطات القبض على الزوجين وأكدت أن الطفل كان في حالة صحية سيئة نتيجة إهماله، كما عثرت الشرطة على مقطع فيديو يوثق توقيع الزوجين على العقد، حيث زعما أنهما كانا يخططان "لإضفاء الشرعية" على التبني يوم الاثنين.

وقد تم احتجاز دارين أوربان وشالين إهلرز وفرضت عليهما كفالة قدرها 50 ألف دولار لإطلاق سراحهما، بينما تواصل السلطات التحقيق في الحادثة لضمان سلامة الطفل.