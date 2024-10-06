اعتقال زوجين شابين بتهمة محاولة بيع طفلهما مقابل المال!

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - ألقت السلطات الأمريكية القبض على زوجين شابين في ولاية أركنساس بعد محاولتهما بيع طفلهما البالغ من العمر شهرين مقابل 1000 دولار فقط.
حيث تلقت الشرطة بلاغًا من أحد الأشخاص في مخيم هايد أواي في روجرز، أبلغ فيه عن محاولات دارين أوربان (21 عامًا) وشالين إهلرز (20 عامًا) التخلي عن طفلهما في مقابل مبلغ مالي وبضائع.
كان الزوجان قد عرضا في البداية التخلي عن طفلهما مقابل علبة مشروب روحي مكونة من ست زجاجات، قبل أن يطلبا لاحقًا 1000 دولار، وتوجهت السلطات إلى الموقع بعد تلقي البلاغ، حيث أفاد المتصل أن الطفل بدا وكأنه يحتاج إلى رعاية طبية عاجلة، تم نقل الطفل إلى المستشفى بواسطة خدمات الطوارئ الطبية للتأكد من سلامته.
بحسب إفادة خطية، حاول الزوجان تسليم الطفل لرجل في المخيم مقابل البيرة، ووقّعا على عقد ينص على التخلي عن حقوق الوالدين مقابل المبلغ المذكور، الرجل الذي كان في حالة سكر شديد عندما تحدث إلى السلطات أعرب عن قلقه بشأن حالة الطفل، بينما أخبرت إهلرز الرجل أن وجود ثلاثة كلاب والاعتناء بطفل كان مرهقاً وأنها ترغب في بيعه.
وقالت المصادر إن العقد الموقع من قبل الزوجين تم تقديمه كدليل، حيث تضمن شروطًا بعدم التراجع عن قرار التنازل عن الطفل، وأكد الشهود أن الرائحة التي كانت تنبعث من الطفل كانت قوية بسبب إهماله.
ألقت السلطات القبض على الزوجين وأكدت أن الطفل كان في حالة صحية سيئة نتيجة إهماله، كما عثرت الشرطة على مقطع فيديو يوثق توقيع الزوجين على العقد، حيث زعما أنهما كانا يخططان "لإضفاء الشرعية" على التبني يوم الاثنين.
وقد تم احتجاز دارين أوربان وشالين إهلرز وفرضت عليهما كفالة قدرها 50 ألف دولار لإطلاق سراحهما، بينما تواصل السلطات التحقيق في الحادثة لضمان سلامة الطفل.
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