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الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على الحواجز المحيطة بنابلس

10/6/2024 2:07:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة في مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على الحواجز في محيط نابلس (عورتا، المربعة، دير شرف)، خاصة أمام الخارجين من المدينة، ما تسبب بأزمة مركبات.

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