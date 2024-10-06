الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على الحواجز المحيطة بنابلس

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على الحواجز المحيطة بنابلس
التاريخ
10/6/2024 2:07:28 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس/PNN- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة في مدينة نابلس.
وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على الحواجز في محيط نابلس (عورتا، المربعة، دير شرف)، خاصة أمام الخارجين من المدينة، ما تسبب بأزمة مركبات.
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