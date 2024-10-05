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تتويج البيروفي دييغو إلياس بلقب بطولة قطر للاسكواش

10/5/2024 11:48:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 5 - 10 (كونا) -- توج اللاعب البيروفي دييغو إلياس اليوم السبت بلقب بطولة (كيو تيرمنلز قطر كلاسيك للاسكواش) بتغلبه على المصري مصطفى عسل بثلاثة أشواط دون رد في المباراة النهائية للمسابقة.
ونجح اللاعب البيروفي المصنف رابعا في البطولة بتخطي عقبة نظيره المصري المصنف ثالثا بواقع (12 ـ 10 و12 ـ 10 و14 ـ 12) في مباراة استغرقت 64 دقيقة وأقيمت على الملعب الزجاجي الرئيسي لمجمع (خليفة) الدولي للتنس والاسكواش بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقام رئيس الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والريشة الطائرة ناصر الخليفي وأمين السر العام للاتحاد طارق زينل ورئيس الاتحاد الدولي أليكس غوف بتتويج البطل البيروفي وتسليمه كأس البطولة والذي يعد اللقب الثاني له في بطولة قطر بعد نسخة عام 2021 وتسليم مصطفى عسل كأس المركز الثاني.
وفي فئة السيدات توجت المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا بلقب البطولة بفوزها على مواطنتها نوران جوهر بثلاثة أشواط لشوطين.
ونجحت الشربيني بطلة العالم سبع مرات في قلب تأخرها بشوطين دون رد إلى فوز بثلاثة أشواط لشوطين بواقع (10 ـ 12 و5 ـ 11 و11ـ 6 و11ـ 9 و11ـ 6) في المباراة النهائية الماراثونية والتي استمرت 96 دقيقة.
واللقب هو الأول للاعبة المصرية في ثالث نهائي تخوضه بالدوحة بعد عامي 2015 والذي خسرته أنذاك أمام الإنجليزية لاورا ماسارو و2023 عندما خسرت أمام مواطنتها هانيا الحمامي. (النهاية)

س س س / ر ج



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