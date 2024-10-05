تتويج البيروفي دييغو إلياس بلقب بطولة قطر للاسكواش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 5 - 10 (كونا) -- توج اللاعب البيروفي دييغو إلياس اليوم السبت بلقب بطولة (كيو تيرمنلز قطر كلاسيك للاسكواش) بتغلبه على المصري مصطفى عسل بثلاثة أشواط دون رد في المباراة النهائية للمسابقة.
ونجح اللاعب البيروفي المصنف رابعا في البطولة بتخطي عقبة نظيره المصري المصنف ثالثا بواقع (12 ـ 10 و12 ـ 10 و14 ـ 12) في مباراة
استغرقت 64 دقيقة وأقيمت على الملعب الزجاجي الرئيسي لمجمع (خليفة) الدولي للتنس والاسكواش بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقام رئيس الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والريشة الطائرة ناصر الخليفي وأمين السر العام للاتحاد طارق زينل ورئيس الاتحاد الدولي أليكس غوف بتتويج البطل البيروفي وتسليمه كأس البطولة والذي يعد اللقب الثاني له في بطولة قطر بعد نسخة عام 2021 وتسليم مصطفى عسل كأس المركز الثاني.
وفي فئة السيدات توجت المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا بلقب البطولة بفوزها على مواطنتها نوران جوهر بثلاثة أشواط لشوطين.
ونجحت الشربيني بطلة العالم سبع مرات في قلب تأخرها بشوطين دون رد إلى فوز بثلاثة أشواط لشوطين بواقع (10 ـ 12 و5 ـ 11 و11ـ 6 و11ـ 9 و11ـ 6) في المباراة النهائية الماراثونية والتي استمرت 96 دقيقة.
واللقب هو الأول للاعبة المصرية في ثالث نهائي تخوضه بالدوحة بعد عامي 2015 والذي خسرته أنذاك أمام الإنجليزية لاورا ماسارو و2023 عندما خسرت أمام مواطنتها هانيا الحمامي. (النهاية)
س س س / ر ج
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