الرئيس الفرنسي يأسف لقرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي التدخل العسكري في لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 5 - 10 (كونا) -- أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
اليوم السبت عن أسفه لقرار رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
التدخل العسكري في لبنان.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي أقيم في ختام القمة الفرانكوفونية ال19 التي تستضيفها فرنسا للمرة الأولى منذ 33 عاما.
وقال ماكرون للصحفيين "آسف لخيار نتنياهو التدخل العسكري في لبنان بدل إيقاف إطلاق النار".
وكلف ماكرون يوم الأربعاء الماضي وزير
خارجيته جان نويل بارو بزيارة منطقة الشرق الأوسط مجددا "للتشاور مع كافة الجهات التي لها دور في بدء التهدئة وإيجاد حلول دائمة للأزمة الحالية بكافة جوانبها" لا سيما فيما يتعلق بالوضع في لبنان وقطاع غزة. (النهاية)
م ع / م م ج
MENAFN05102024000071011013ID1108749922
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.