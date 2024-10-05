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الرئيس الفرنسي يأسف لقرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي التدخل العسكري في لبنان

10/5/2024 11:48:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 5 - 10 (كونا) -- أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت عن أسفه لقرار رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التدخل العسكري في لبنان.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي أقيم في ختام القمة الفرانكوفونية ال19 التي تستضيفها فرنسا للمرة الأولى منذ 33 عاما.
وقال ماكرون للصحفيين "آسف لخيار نتنياهو التدخل العسكري في لبنان بدل إيقاف إطلاق النار".
وكلف ماكرون يوم الأربعاء الماضي وزير خارجيته جان نويل بارو بزيارة منطقة الشرق الأوسط مجددا "للتشاور مع كافة الجهات التي لها دور في بدء التهدئة وإيجاد حلول دائمة للأزمة الحالية بكافة جوانبها" لا سيما فيما يتعلق بالوضع في لبنان وقطاع غزة. (النهاية)

م ع / م م ج




MENAFN05102024000071011013ID1108749922

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