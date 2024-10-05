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الدوري الإسباني: (ريال مدريد) يهزم (فياريال) بثنائية نظيفة

10/5/2024 11:48:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 5 - 10 (كونا) -- حقق (ريال مدريد) الفوز على ضيفه (فياريال) بهدفين نظيفين اليوم السبت في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل الأوروغوياني فيدي فالفيردي هدف التقدم لفريق العاصمة في الدقيقة 14 فيما أضاف زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 73 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (سانتياغو برنابيو).
وبهذه النتيجة رفع (ريال مدريد) رصيده إلى 21 نقطة في الوصافة بفارق الأهداف خلف المتصدر (برشلونة) فيما تجمد رصيد (فياريال) عند 17 نقطة في المركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة.
وتجمع الجولة غدا الأحد بين المتصدر (برشلونة) ومنافسه (الافيس) صاحب المركز 11 وبين (أتلتيكو مدريد) الرابع ومنافسه (ريال سوسيداد) في المركز 16. (النهاية)

ه ن د / م م ج




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