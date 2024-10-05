الدوري الإسباني: (ريال مدريد) يهزم (فياريال) بثنائية نظيفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 5 - 10 (كونا) -- حقق (ريال مدريد) الفوز على ضيفه (فياريال) بهدفين نظيفين اليوم السبت في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري
الإسباني لكرة القدم.
وسجل الأوروغوياني فيدي فالفيردي هدف التقدم لفريق العاصمة في الدقيقة 14 فيما أضاف زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 73 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (سانتياغو برنابيو).
وبهذه النتيجة رفع (ريال مدريد) رصيده إلى 21 نقطة في الوصافة بفارق الأهداف خلف المتصدر (برشلونة) فيما تجمد رصيد (فياريال) عند 17 نقطة في المركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة.
وتجمع الجولة غدا الأحد بين المتصدر (برشلونة) ومنافسه (الافيس) صاحب المركز 11 وبين (أتلتيكو مدريد) الرابع ومنافسه (ريال سوسيداد) في المركز 16. (النهاية)
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