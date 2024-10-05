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الرئيس الجزائري يؤكد أن الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة سيكون في نهاية السنة

10/5/2024 11:48:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 5 - 10 (كونا) -- أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم السبت أن الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة سيكون في نهاية السنة الحالية مضيفا انه سيعمل على اختيار "أحسن الكفاءات من اجل تكفل أحسن بمختلف القطاعات".
وأوضح تبون في تصريحات نقلها التلفزيون العمومي أنه عقب انتخابه لولاية رئاسية ثانية أمر رئيس الوزراء نذير العرباوي "بتأجيل الاستقالة ومواصلة العمل لضمان الدخول الاجتماعي وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 تحسبا لعرضه على البرلمان".
وأشار إلى أن "التغيير الحكومي يجب ألا يكون من أجل التغيير كما أن التعديل لا يعني الاستغناء عن جميع الوزراء المتواجدين في الطاقم الحكومي الحالي".
وأضاف أنه "سيتم إرساء حوار وطني جاد لتحصين الجزائر من التدخلات الأجنبية والقضاء على محاولات زرع الفتنة بين أبناء الشعب الجزائري وهذا الحوار سيجري مع نهاية سنة 2025 أو بداية 2026 وسيتم الشروع فيه بعد الانتهاء من مراجعة القوانين المتعلقة بأجهزة الدولة العصرية على غرار قانوني البلدية والولاية".
وبخصوص النصوص القانونية التي ستتم مراجعتها قبل الانطلاق في الحوار الوطني خص الرئيس الجزائري بالذكر قانوني البلدية والولاية وقانون الأحزاب السياسية الذي كان قد التزم بوضعه "بالتشاور مع الأحزاب".
وكشف عن أنه قد تكون هناك انتخابات محلية وتشريعية مسبقة إذا اقتضت الظروف لكن يجب قبل ذلك أن يكون قانونا البلدية والولاية جاهزين مشيرا الى أن "هناك من يطالب بمراجعة الدستور وقانون الانتخابات ونحن متفتحون تجاه كل هذه الاقتراحات ولن نقصي أحدا". (النهاية)

م ر / ر ج



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