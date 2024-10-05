الرئيس الجزائري يؤكد أن الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة سيكون في نهاية السنة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 5 - 10 (كونا) -- أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم السبت أن الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة سيكون في نهاية السنة الحالية مضيفا انه سيعمل على اختيار "أحسن الكفاءات من اجل تكفل أحسن بمختلف القطاعات".
وأوضح تبون في تصريحات نقلها التلفزيون العمومي أنه عقب انتخابه لولاية رئاسية ثانية أمر رئيس الوزراء نذير العرباوي "بتأجيل الاستقالة ومواصلة العمل لضمان الدخول الاجتماعي وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 تحسبا لعرضه على البرلمان".
وأشار إلى أن "التغيير الحكومي يجب ألا يكون من أجل التغيير كما أن التعديل لا يعني الاستغناء عن جميع الوزراء المتواجدين في الطاقم الحكومي الحالي".
وأضاف أنه "سيتم إرساء حوار وطني جاد لتحصين الجزائر من التدخلات الأجنبية والقضاء على محاولات زرع الفتنة بين أبناء الشعب الجزائري وهذا الحوار سيجري مع نهاية سنة 2025 أو بداية 2026 وسيتم الشروع فيه بعد الانتهاء من مراجعة القوانين المتعلقة بأجهزة الدولة العصرية على غرار قانوني البلدية والولاية".
وبخصوص النصوص القانونية التي ستتم مراجعتها قبل الانطلاق في الحوار الوطني خص الرئيس الجزائري بالذكر قانوني البلدية والولاية وقانون الأحزاب السياسية الذي كان قد التزم بوضعه "بالتشاور مع الأحزاب".
وكشف عن أنه قد تكون هناك انتخابات محلية وتشريعية مسبقة إذا اقتضت الظروف لكن يجب قبل ذلك أن يكون قانونا البلدية والولاية جاهزين مشيرا الى أن "هناك من يطالب بمراجعة الدستور وقانون الانتخابات ونحن متفتحون تجاه كل هذه الاقتراحات ولن نقصي أحدا". (النهاية)
م ر / ر ج
MENAFN05102024000071011013ID1108749918
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