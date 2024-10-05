موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
يدعو إلى إيقاف إرسال شحنات الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي المحتل والتي تستخدم في الحرب على غزة.
بيروت - تقرير يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع عن الوضع الأمني في لبنان يذكر أن العدد الإجمالي للقتلى منذ بدء الأحداث العسكرية في أكتوبر 2023 ارتفع إلى 2036 قتيلا و9662 جريحا من بينهم 11 عاملا صحيا.
بيروت - (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية تقول إن القيادي في حركة (حماس) سعيد عطالله قتل مع زوجته وطفلتيه جراء غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على شقة في مخيم (البداوي) للاجئين الفلسطينيين شمال مدينة (طرابلس) شمال لبنان.
إسلام آباد - الجيش الباكستاني يقول إن ستة جنود على الأقل وثمانية مسلحين قتلوا خلال اشتباكات وقعت في إقليم (خيبر بختونخوا) المتاخم للحدود مع أفغانستان شمالي البلاد.
القاهرة - السلطات الصومالية تعلن مقتل 24 عنصرا مسلحا من مليشيات (الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) في عملية عسكرية نفذها الجيش الوطني بمحافظة (شبيلي السفلى) جنوب البلاد.
نيودلهي - الشرطة الهندية تعلن مقتل 31 متمردا ماويا اثر اشتباك مع افراد الامن في محافظة (باستار) بولاية (تشاتيسغار) وسط الهند. (النهاية) ر ج
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