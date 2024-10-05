موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - الرئيس الفرنسي إيمانويل يدعو إلى إيقاف إرسال شحنات الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي المحتل والتي تستخدم في الحرب على غزة.

بيروت - تقرير يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع عن الوضع الأمني في لبنان يذكر أن العدد الإجمالي للقتلى منذ بدء الأحداث العسكرية في أكتوبر 2023 ارتفع إلى 2036 قتيلا و9662 جريحا من بينهم 11 عاملا صحيا.

بيروت - (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية تقول إن القيادي في حركة (حماس) سعيد عطالله قتل مع زوجته وطفلتيه جراء غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على شقة في مخيم (البداوي) للاجئين الفلسطينيين شمال مدينة (طرابلس) شمال لبنان.

إسلام آباد - الجيش الباكستاني يقول إن ستة جنود على الأقل وثمانية مسلحين قتلوا خلال اشتباكات وقعت في إقليم (خيبر بختونخوا) المتاخم للحدود مع أفغانستان شمالي البلاد.

القاهرة - السلطات الصومالية تعلن مقتل 24 عنصرا مسلحا من مليشيات (الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) في عملية عسكرية نفذها الجيش الوطني بمحافظة (شبيلي السفلى) جنوب البلاد.

نيودلهي - الشرطة الهندية تعلن مقتل 31 متمردا ماويا اثر اشتباك مع افراد الامن في محافظة (باستار) بولاية (تشاتيسغار) وسط الهند. (النهاية) ر ج