فتح أسواق تصديرية جديدة.. تقليدية إدارة الملف لا تحقق المزيد

MENAFN - Alghad Newspaper) طارق الدعجة

عمان- يؤكد صناعيون أن ثمة جملة من الإجراءات يجب على الحكومة الجديدة اتخاذها لإختراق أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية في ظل استحواذ 7 دول فقط على 70 % من إجمالي الصادرات.

وفيما تشير تقارير إلى أن 13 سلعة فقط تستحوذ على أكثر من 61 % من الصادرات الوطنية، يرى الصناعيون أن في مقدمة هذه الإجراءات إعادة النظر بكلف الإنتاج منها الطاقة وأجور النقل لتعزيز تنافسيتها وتفعيل ملف الشراكة المعطل بين القطاعين واتباع إستراتيجيات مرنة وشاملة تراعي المتغيرات العالمية والمحلية من خلال تعزيز الابتكار وتحسين البنية التحتية، والاستفادة من التكنولوجيا والاتفاقيات التجارية.

وبين هؤلاء أنه في ظل امتلاك الأردن فرصا تصديرية ضائعة تقدر بـ6 مليارات دولار، فإن الأمر يتطلب أيضا تفعيلا لدور الكثير من البعثات الدبلوماسية المترهلة التي يمكن أن تلعب دورا أساسيا في تيسير المعاملات التجارية، وفتح قنوات حوار مع الشركاء التجاريين في الدول المستهدفة بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة والصغيرة التي تشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد الوطني.

وبحسب أرقام الغرفة، ينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة بقيمة 17 مليار دينار سنويا، فيما يبلغ عدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة.









بدوره قال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير "إن أولويات عمل الحكومة الجديدة في ما يتعلق بتنويع الصادرات والأسواق يجب أن تركز على تكثيف الجهود الترويجية وابتكار آليات تسويق غير تقليدية، ومعالجة العديد من الإجراءات التي تؤثر على الاستفادة من بعض الاتفاقيات، فضلاً عن ضرورة مراجعة الاتفاقيات التي لا تعود بالفائدة على صادراتنا الوطنية، وضرورة تكثيف وتطوير آليات الترويج والتسويق للمنتج الأردن من خلال المشاركات المتخصصة بالمعارض العالمية وتنظيم بعثات تجارية لأسواق تقليدية بمشاركة حكومية صناعية لدفع هذه الزيارات وتطويرها بالشكل الذي يخدم الصادرات الوطنية".

وأشار الجغبير إلى ضرورة أن تأخذ الحكومة على عاتقها العمل الفعلي والتنفيذ الحقيقي للعديد من المبادرات والخطط والإستراتيجيات الوطنية بالشكل المطلوب، وعكسها على أرض الواقع بشكل ممنهج ومرن لضمان استمرار وتفعيل مبدأ المتابعة والتقييم، وخاصة السياسة الصناعية والإستراتيجية الوطنية للتصدير، بالإضافة إلى مخرجات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي.

وشدد على ضرورة زيادة تنافسية المنتجات الوطنية بالأسواق الخارجية والمحلية، من خلال تخفض كلف الإنتاج وخاصة أسعار الكهرباء والطاقة التي تعيق وبشكل واضح من القدرة التنافسية للقطاع محلياً ودولياً، وبهذا الخصوص يجب العمل على الإسراع في إيصال الغاز لكافة المناطق الصناعية، وإيجاد حلول لزيادة استخدام الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ضرورة الحد من حجم المستوردات ذات المثيل الوطني من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

وبحسب الجغبير تتمثل التحديات المتعلقة بالتصدير والتي تقف في طريق دخولها لعدد من الأسواق الجديدة في أمور عدة أهمها ضعف عمليات الترويج للمنتج الوطني، ووجود بعض المتطلبات والتعقيدات التي تفرضها بعض الأسواق وخاصة الأوروبية على المنتجات الوطنية، بالإضافة إلى الإجراءات لبعض الأسواق وشهادات تسجيل المنتجات والتي تحتاج وقتا وكلفا إضافية، ناهيك عن ارتفاع كلفة الشحن وغيرها من المعيقات التي تؤثر على حركة التصدير ووصولها للمستوى المأمول والمرجو.

وأشار إلى ضرورة توفير نظام تتبع وطني والذي تكمن أهميته في تسجيل كافة البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمنتج، وذلك للتأكد من فاعلية استخدام الموارد والتأكد من تحقيق النتائج المرجوة، ما يتيح فرصة دخول منتجات خاصة الغذائية منها إلى عدد أكبر من الأسواق، من خلال تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وخاصة مع (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ التي تشترط وجود نظام وطني للتتبع في الدولة المصدرة)، والتي تعد مدخلا لأكثر من 1.1 مليار مستهلك.

وبين الجغبير أن القطاع الصناعي يواجه تحديات عدة تؤثر على قدرته التنافسية وتحد من نموه في مقدمتها كلف الإنتاج المرتفعة، مما يجعل المنتجات الأردنية أقل تنافسية مقارنة بالمنتجات الدولية، وخاصة كلف الكهرباء والطاقة التي تشكل نسبة كبيرة من التكاليف التشغيلية، والتكاليف العالية للنقل الداخلي، وأسعار المواد الخام والعمالة، بالإضافة إلى نمو المستوردات السلعية ذات المثيل المحلي بشكل كبير، خاصة في ظل ضعف سياسات المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول المنتجات الأردنية.

وأوضح الجغبير أن التطور في مستوى التصدير خلال السنوات الماضية لا يعكس المستوى المأمول لقدرات القطاع، وخاصة في ظل التركز السلعي التي ما زالت تعاني منه المنتجات الوطنية وذلك من خلال تركزها ضمن 14 سوقاً رغم وصولها لأكثر من 140 سوقا حول العالم، هذا بالإضافة إلى التركز السلعي ضمن سلعة محددة من المنتجات، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل بشكل أكبر على الإستراتيجيات المتعلقة في نمو وتوسع المنتجات سلعياً وجغرافياً، ومنح المنتجات الوطنية مزيداً من القدرة على اختراق عدد أكبر من الأسواق والأقاليم العالمية.

وأكد الجغبير أن المنتجات الوطنية تمتلك فرصاً تصديرية غير مستغلة إلى العديد من الأسواق العالمية والتي تقدر بحوالي 6 مليارات دولار، والتي تتركز ضمن العديد من القطاعات والمنتجات تأتي بمقدمتها صناعات الأسمدة بقيمة 1.5 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية 1.1 مليار دولار، ومنتجات الألبسة 680 مليون دولار، وصناعة المعادن 550 مليون دولار، والمنتجات الصيدلانية 500 مليون دولار، ومنتجات صناعة المجوهرات والمصنوعات المعدنية الثمينة بنحو 311 مليون دولار، إلى جانب العديد من المنتجات الورقية، والغذائية، والبلاسيتيكية.

وأشار الجغبير إلى أن غرفة صناعة الأردن تولي أهمية كبيرة لتعزيز الصادرات، وفتح أسواق جديدة وتنويع سلة المنتجات المصدرة، لإيمانها المطلق بأهمية تعزيز الصادرات الوطنية ودورها الاقتصادي، حيث وبشكل متواصل نحو تقديم الخدمات والبرامج لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية، وتكثيف المشاركة بالمعارض وإقامتها للتعريف بالصناعات المحلية والكفاءة والجودة التي تتمتع بها.

وأوضح أن الغرفة تعمل أيضا مع الجهات ذات الاختصاص لتكثيف الجهود الترويجية، وإعداد الخطط والإستراتيجيات المتعلقة بمبادرات برؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بزيادة زخم الصادرات والسعي دائما إلى إزالة أي معيقات تواجه القطاع الصناعي مع مختلف المؤسسات الرسمية، وزيادة المشاركة في المعارض والمنتديات الدولية للتعريف بالمنتجات الأردنية، وتسهيل التشبيك بين الشركات الأردنية والشركات في الأسواق المستهدفة إضافة إلى ذلك تعمل الغرفة على تقديم الدعم اللوجستي والمعلوماتي للشركات لتسهيل عملية التصدير.

وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري "إن المشاركة في المعارض الخارجية والبعثات التجارية تعد واحدة من أهم الأدوات الفعالة لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية، حيث توفر هذه المشاركات فرصاً مباشرة للترويج للمنتجات الوطنية، والتفاعل مع المستوردين والموزعين الدوليين، والتعرف على احتياجات الأسواق العالمية بشكل مباشر".

وبين الخضري أن الجمعية ضمن خططها وبرامجها تولي تنسيق المشاركة بالمعارض الخارجية والبعثات التجارية أولوية قصوى لاعتبار ذلك خطوة حاسمة لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية من خلال تعزيز الترويج للمنتجات الوطنية، وبناء علاقات دولية جديدة، والاطلاع على توجهات الأسواق العالمية، يمكن للشركات الأردنية تحقيق نجاح كبير في توسيع قاعدة صادراتها وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي.

وأكد الخضري ان تنويع المنتجات والأسواق يتطلب تخفيضا لكلف الإنتاج في المصانع، من خلال سرعة إيصال الغاز إليها وتوسيع برامج دعم أجور الشحن، بهدف دعم تنافسية المنتجات بالأسواق الخارجية بالإضافة إلى المضي قدما في تنفيذ مضامين الإستراتيجية الوطنية للتصدير، وتوسيع دعم المشاركة بالمعارض الخارجية خصوصا بالأسواق غير التقلددية، بهدف الترويج للمنتجات الوطنية وفتح نوافذ تسويقية جديدة أمامها.

وأكد الخضري أهمية تحفيز ونمو الصادرات في تنويع مصادر الدخل وزيادة الإنتاج وتعزيز التنافسية عدا عن زيادة الاستثمار وتوفير فرص عمل للأردنيين وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية، مشيرا إلى أهمية إنشاء بنك للإنماء الصناعي على غرار ما كان سابقا يعمل على توفير التمويل المستمر للشركات الصناعية بشروط وإجراءات ميسرة.

وأشار الخضري إلى وجود تنسيق وتعاون ما بين الجمعية وغرفة صناعة الأردن وشركة بيت التصدير من خلال تنظيم بعثات تجارية لعدد من الأسواق والمشاركة بالمعارض الخارجية والتوجه إلى أسواق جديدة من مثل دول وسط وشرق آسيا في محاولة لاستهداف أسواق جديدة وفتح نوافذ تسويقية داخلها أمام المنتجات الوطنية.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان د.إياد أبو حلتم أن تحفيز وزيادة الصادرات يعد أحد مفاتيح النمو الاقتصادي، وهذا يتطلب الدخول إلى أسواق جديدة، واستثمار اتفاقيات التجارة الحرة والعلاقات التجارية المميزة التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم.

وشدد أبو حلتم، الذي يشغل أيضا رئيسا لجمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، على أهمية التركيز على الأسواق غير التقليدية من أسواق مثل أسواق دول شرق أوروبا وشرق أفريقيا ووسط آسيا وهذا يتطلب وجود خطة وطنية للصادرات واستثمار الفرص المتاحة في العديد من القطاعات.

واشار إلى ضرورة إعادة النظر بكلف الإنتاج خصوصا فيما يتعلق بأثمان الطاقة وأجور الشحن من أجل تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وفرص دخولها إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى تصميم برامج تحفيز دعم الصادرات بالقطاعات المميزة مثل الغذائية والهندسية والكيماوية من أجل ضمان وصولها إلى أسواق جديدة.

وقال أبو حلتم إن استكشاف أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية يتطلب أيضا إستراتيجية متكاملة تجمع بين تحسين جودة المنتجات والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير تنقية المنتج بما يتلاءم من متطلبات واحتياجات الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن الحكومة من خلال بعثاتها الدبلوماسية تستطيع أن تلعب دوراً أساسياً في تيسير المعاملات التجارية وفتح قنوات حوار مع الشركاء التجاريين في الدول المستهدفة ما يسهم بفتح الباب أمام فرص جديدة للشركات الأردنية.