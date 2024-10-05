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حكومة جديدة وملفات عابرة.. كيف التنفيذ والإنجاز؟

10/5/2024 11:45:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فريق "الغد" عمان - جاءت حكومة الدكتور جعفر حسان في ظروف سياسية وإقليمية ملتهبة، أثرت بالضرورة على العديد من الملفات، ولعل أبرزها الملف الاقتصادي، وفرضت إيقاعها تباعا على مختلف القطاعات الصناعية والصحية والتجارية والزراعية والخدمية.
في مقابل ذلك، حدد كتاب التكليف السامي للحكومة الجديدة خريطة العمل للمرحلة المقبلة، ولم يترك محورا، سواء اقتصاديا وسياسيا وخدميا، أو محليا وخارجيا، إلا وتناوله كتاب التكليف بالتوجيه والتشديد على ضرورة الإنجاز فيه، فكيف ستنجح الحكومة في تحقيق أولوياتها؟
تعي الحكومة الجديدة أنها مطالبة بالإنجاز الذي تأخر في بعض القطاعات، وينتظر المواطن تلمس آثاره، وهي في سبيل ذلك عمدت إلى عقد خلوة تهدف من ورائها إلى صياغة خريطة طريق للعمل في المرحلة المقبلة محكومة بمؤشرات قياس، سبقتها إليها حكومات سابقة، دعت أيضا، كما الحكومة الحالية، إلى زيارات ميدانية، بدأ بها رئيس الوزارء شخصيا. فهل الأدوات التي ستتبعها الحكومة الجديدة ستدفعنا لملاحظة أداء مختلف بنتائج مختلفة على صعيد الملفات العابرة للحكومات؟
في استعراض سريع، يتناول الملف الذي تصدره "الغد" أبرز القطاعات وأولوياتها في التنفيذ من خلال نصائح يعرضها خبراء ممن تحدثت معهم حسب القطاعات، التي عرج عليها كتاب التكليف السامي، وللوهلة الأولى هذه النصائح والمقترحات ليست جديدة، لكنها تعد مهمة قد تعين الحكومة الجديدة في العمل حسب القطاعات للمرحلة المقبلة.
بطبيعة الحال، في عهد هذه الحكومة وغيرها من الحكومات لم تتغير الملفات، وإن كان منسوب التحديات ارتفع في ظل ما تمر به المنطقة والعالم من حروب وصراعات أثرت على سلاسل التوريد وتدفق أسعار السلع، لكن تظل أبرز هذه الملفات تتمثل بالبطالة والتشغيل، والاستثمار والتصدير وتجويد مستوى الخدمات، سواء على صعيد الغذاء والماء والدواء وغيرها، يضاف إليها تحديات جديدة على صعيد الأمن الداخلي والخارجي نظرا لما تشهده الحدود الشمالية من حرب على المخدرات، وما تشهده المنطقة من ارتدادات وتهديدات لحكومة الاحتلال المتطرفة، وبروز الحاجة أكثر من أي وقت إلى تعزيز الأمن السيبراني.
في الملف الذي تم إعداده، يطغى الملف الاقتصادي أكثر على غيره، كما هو كتاب التكليف السامي، فيطرح الملف أسئلة مهمة على صعيد الإجراءات المطلوبة لفتح أسواق تصديرية، في استحواذ 7 دول فقط على 70 % من إجمالي الصادرات في العالم، ولهذا، يقترح الصناعيون، في مقدمة المقترحات، ضرورة إعادة النظر في كلف الإنتاج، كالطاقة والنقل، لتعزيز تنافسية السلع، فكيف ستحقق الحكومة الجديدة هذا الأمر؟
ولأن ملف الاستثمار الأجنبي في تراجع، يطالب الخبراء بإعادة تقييم الاستراتيجيات الاستثمارية والعمل بطريقة أكثر مرونة وابتكارا وانفتاحا على التجارب، لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز المستثمر المحلي واستعادة الثقة بالسوق المحلي.
في موازاة ذلك، لم يغب ملف الطاقة عن طاولة النقاش، فالاقتصاد الوطني يعاني من فاتورة النفط والغاز، ما يدفع الخبراء إلى الدعوة لدعم الطاقة المتجددة، وهذا الملف، بحسبهم "لا بد أن يتصدر أولويات الحكومة الجديدة" لخفض فاتورة الطاقة التي تستنزف الاقتصاد الوطني بتضخمها.
بدوره، كان القطاع السياحي الأكثر تأثرا من الحروب الدائرة في المنطقة؛ حيث تراجع الدخل المتأتي من القطاع خلال أول 8 أشهر بنسبة 4 %، وتراجعت أعداد الزوار بنسبة 7 %، ليطالب الخبراء بإعادة الزخم إلى السياحة، من خلال تفعيل صندوق المخاطر السياحية، وتكثيف الحملات التسويقية، على سبيل المثال.
ولأن الأمن الغذائي الأردني يظل تحديا وهاجسا مقلقا، يعرض الخبراء لأبرز النصائح والمقترحات على صعيد هذا الملف؛ حيث يشددون على ضرورة الاعتماد على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في القطاع الزراعي واعتماد أساليب متقدمة في مجال الزراعة المائية، وتوفير البيئة الاستثمارية، وهي مقترحات لطالما تناولتها بالبحث والدراسة الحكومات السابقة، فما الجديد أو المختلف على صعيد التنفيذ خلال مرحلة الحكومة الجديدة؟
كتاب التكليف السامي لم يغفل أهمية التعليم، ولهذا جاء التركيز على أهمية التوسع بالتعليم التقني والمهني، غير أن الخبراء، في طرحهم، لفتوا إلى أن الخطط موجودة طال تنفيذها، وتساءلوا عن موعد أو فترة إنجازها، خصوصا أن كتاب التكليف السامي ذهب إلى توجيه الحكومة بضرورة وضع خرائط تنفيذية للملفات في قطاع التعليم.
ولأهمية مسار التحديث الإداري بوصفه الرافع لمسارات التحديث السياسي والاقتصادي، يشدد الخبراء على ضرورة تعزيز قيم الإنتاجية، وثقافة الإنجاز، والأداء المتميز من قبل موظفي القطاع العام على اختلاف مستوياتهم. وفي هذا الصدد، يدعو الخبراء إلى متابعة الإنجاز والتقييم الصحيح له وللقائمين عليه وتحديد المسؤولية.
ولأن المعضلة المزمنة تظل تتمثل في "الفقر المائي"، يتساءل الخبراء حول كيف ستتعامل الحكومة الجديدة مع هذا الملف، مع ضرورة التصدي بحزم لجميع أشكال الاعتداءات على المياه، والإسراع في مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه باعتباره أولوية ملحة.
هذه الملفات وغيرها تطرح المزيد من التساؤلات وتفتح باب الحوار حول المهم والأهم على أجندة حكومة حسان ومدى الحاجة إلى إعادة قراءة وتمعن من جديد في الملفات. يأتي هذا كله في ظل موازنة حكومية تعاني عجزا كبيرا يصل إلى أكثر من ملياري دينار سنويا وضعفا في الإيرادات.

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